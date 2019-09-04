سجاد عماد.. قبضات الناشئين مؤهلة للنجاح في نزالات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف الملاكم الناشئ، سجاد عماد عبد الحسين، فوزه بالوسام الذهبي في بطولة أندية العراق الأخيرة بالمهم جداً في مسيرته برياضة الفن النبيل، مشيرا إلى ان اللقب هو الثاني له تواليا، وقال: اشعر بالسعادة الكبيرة لانني ترجمت مجهودات المدربين في المركز الوطني ضمن المنافسات الرسمية وكنت عنصراً من المشاركين في تحقيق التفوق لمركز الموهبة الرياضية بالوقوف على منصات التتويج بطلاً لأندية العراق لفئة الناشئين برياضة الملاكمة للعام الثامن على التوالي، وفي الحقيقة فان جهود المدربين الدكتور رافد خليل والدكتور عبج الجليل جبار ورسول جبر وإبراهيم جمعة كانت كبيرة في قيادة الموهوبين إلى مواصلة التفوق.

واضاف: نجاحي في البطولات المحلية، اسهم في نيلي الدعوة للدفاع عن الوان منتخب الناشئين الذي يستعد لمشاركة في بطولة آسيا بدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر المقبل، حيث يقود المنتخب المدرب محمد عبد الزهرة والدكتور رافد خليل وأنور جاسم والمشرف الاذري جافيد.

وبين ان طموحه النجاح في البقاء ضمن تشكيلة الفريق الذي سيمثل العراق في النزالات الآسيوية، والمنافسة بقوة على احراز احد اوسمة القارة، سيما ان المنتخب الناشئ ينتظم حاليا في معسكرا تدريبيا قبل الشروع بالمعسكر الخارجي ثم دخول المنافسات الآسيوية.

واضاف: صفوف منتخب الناشئين تضم العديد من الابطال الواعدين، وسنعمل جاهدا على اثبات الجدارة في البطولة الاسيوية والمنافسة بقوة على احراز اوسمة المقدمة وتأكيد مقدرة الملاكمة العراقية في الوقوف بثبات وقوة في المحافل الخارجية.

وعن فوزه بالوسام الذهبي في بطولة الناشئين الاخيرة، قال: كانت المنافسة قوية جدا، والمشاركون يملكون الثقة في النزالات، لكننا في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية نملك مقومات عدة في الفوز والتألق فوق الحلبات، تدريبنا منتظم ولدينا وسائل عدة كالقاعة الحديثة والملاكات التدريبية والإدارية التي تحرص على دعم المواهب من أجل حصد النجاحات.

الملاكم الواعد، سجاد، قال انه تأثر بالنجم السابق، إسماعيل خليل، في حين كان حريصا على متابعة نزالات البطل العالمي تايسون، في حين اشار إلى سعيه إلى النجاح في الحقل الدراسي وهو حاليا طالبا في الصف الخامس العلمي.

ختام حديثه، ذكر انه التحق بالمركز الوطني منذ تأسيسه ويلقى دعما متواصلا من والده الحكم الدولي حاليا، عماد عبد الحسين، مبينا حصوله على الثقة والمؤاازرة من والده وهذا العامل الأبرز في فوزه بالأوسمة والألقاب، طامحا إلى تاكيد جدارته في تمثيل منتخب الناشئين بالاستحقاق المقبل.