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الدفاع توافق على نشر قوات اضافية في حوض جلولاء لحماية المدنيين

شؤون عراقية
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ديالى – الصباح الجديد :
كشف النائب احمد مظهر الجبوري، امس الاربعاء، عن موافقة وزارة الدفاع نشر قوات اضافية في حوض جلولاء شمال شرق ديالى.
وقال الجبوري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “وزارة الدفاع وافقت على طلب تقدمنا به لنشر قوات اضافة في محيط حوض جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) خاصة قرى( الاصلاح-ام الحنطة- شيخ بابا) لدرء مخاطر الارهاب ومواجهة الخلايا النائمة”.
واضاف الجبوري، ان “نشر قوات اضافية رسالة تطمين للاهالي الذين تعرضوا مؤخرا الى هجمات اثمة من قبل داعش الارهابي ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.
وكانت مناطق حوض جلولاء تعرضت مؤخرا الى هجمات من قبل تنظيم ” داعش” الإجرامي، ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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