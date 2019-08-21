الدفاع توافق على نشر قوات اضافية في حوض جلولاء لحماية المدنيين

ديالى – الصباح الجديد :

كشف النائب احمد مظهر الجبوري، امس الاربعاء، عن موافقة وزارة الدفاع نشر قوات اضافية في حوض جلولاء شمال شرق ديالى.

وقال الجبوري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “وزارة الدفاع وافقت على طلب تقدمنا به لنشر قوات اضافة في محيط حوض جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) خاصة قرى( الاصلاح-ام الحنطة- شيخ بابا) لدرء مخاطر الارهاب ومواجهة الخلايا النائمة”.

واضاف الجبوري، ان “نشر قوات اضافية رسالة تطمين للاهالي الذين تعرضوا مؤخرا الى هجمات اثمة من قبل داعش الارهابي ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

وكانت مناطق حوض جلولاء تعرضت مؤخرا الى هجمات من قبل تنظيم ” داعش” الإجرامي، ما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية.