مقترح لتطوير النقل الداخلي باقتصاد المشاركة

بغداد-الصباح الجديد

اقترح عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار، امس السبت، حلاً لتطوير قطاع النقل الداخلي في العراق للمساهمة في زيادة المردودات المالية للدولة.وقال العطار في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن «نجاح قطاع النقل الداخلي مبني على ادخال نموذج جديد يتمثل بالاقتصاد التشاركي بعد التنسيق والتعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية».وأضاف ان «العراق يمثل للشركات الاجنبية بلدا واعدا وغنيا بالفرص الاستثمارية لأهميته الستراتيجية في المنطقة، لاسيما في مجال النقل الداخلي»، مؤكداَ «أهمية الاقتصاد التشاركي على النقل في الجانب الاقتصادي للعراق».وأشار الى ان «الاقتصاد التشاركي (اقتصاد المشاركة أو الاقتصاد التعاوني) هو نظام اقتصادي مستديم يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والإتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات والنقل بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية»، مبينا ان «هذه الخطوة اتبعتها دول ذات اقتصاد قوي مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية والصين ودول أوروبية أخرى».