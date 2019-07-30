الحكمة : ائتلاف العبادي وائتلافات صغيرة بات انضمامها الى المعارضة وشيكا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد تيار الحكمة المعارض ان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي على وشك الانضمام للمعارضة، فيما بين ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص المعارضة سيعزز من دور كتل المعارضة النيابية.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “قرار المحكمة الاتحادية بالسماح للنواب بالانتقال من كتلة الى اخرى، قرار صائب حيث يمنح الحرية للنائب للتخلص من سطوة الاحزاب الكبيرة المتسلطة على التحالفات الرئيسة” .

واضاف البخاتي ان “القرار بدوره سيعزز اعداد المعارضة النيابية داخل مجلس النواب التي سينضم اليها نواب مستقلون ، مبينا ان ائتلاف النصر بات وشيكا من الاعلان الرسمي عن الانضمام للمعارضة” .

وتوقع البخاتي ذهاب بعض الائتلافات خاصة الصغيرة الى المعارضة خلال الفصل التشريعي المقبل.