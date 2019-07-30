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دعوة اممية لمحاكمة عناصر داعش على غرار محاكم نورمبورغ للنازيين

شؤون عراقية
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الصباح الجديد ـ وكالات:
دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق إلى تشكيل محاكمات على غرار تلك التي جرت في مدينة نورمبرغ الألمانية عقب الحرب العالمية الثانية ومثل أمامها القادة النازيون في أربعينيات القرن الماضي.
وقال كريم خان إن مثل هذه الإجراء سيكون من شأنه دحض أيدولوجية داعش كما ستكشف للعالم عن جرائم التنظيم .
ويشهد العراق بشكل شبه يومي محاكمات لعناصر داعش، وصدرت بحقهم أحكاما مختلفة بين السجن والمؤبد والإعدام كما تم ترحيل ارهابيين أجانب الى بلدانهم لمحاكمتهم هناك.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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