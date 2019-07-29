الخطوط الجوية تصدر توضيحا بشأن الرحلة بين بغداد وتونس

بغداد – الصباح الجديد

اصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، توضيحا بشأن الرحلة بين بغداد وتونس، فيما نفت صحة ما تم تداوله في بعض الفديوات عن جمع اموال من المسافرين من قبل الطيار.

وقالت الشركة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “، نسخة منه انها “دأبت على التعامل مع زبائنها والرأي العام بصدق وشفافية من اجل ايضاح الحقائق بعيد عن التهويل الاعلامي والعمل على حل المعوقات واشكالات التي قد تحصل هنا او هناك او تصادف الخطوط الجوية في تقديم خدماتها كما هو الحال مع كبريات شركات الخطوط الجوية الاخرى في العالم والتي تتعرض لمشاكل فنية وتأخير في وقت الرحلات وغيرها من اشكالات العمل “.