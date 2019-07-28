الربيعي والمياحي يبحثان تقديم الخدمات للشرائح المشمولة بالحماية والاعاقة

واسط _ الصباح الجديد :

بحث محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم الربيعي ضرورة التنسيق وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقديم الخدمات للشرائح المشمولة بشبكة الحماية والاعاقة والدوائر الاخرى.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مبنى ديوان المحافظة بحضور نواب واعضاء مجلس المحافظة والملاكات المتقدمة بالمحافظة التأكيد على ضرورة حصر العمالة في شركات النفط بدائرة العمل وتشكيل لجان للتفتيش داخل الشركات وإلزامها بتشغيل ابناء المحافظة من خلال مكتب التشغيل .

ومن نتائج هذه الزيارة المثمرة والمفيدة تمت الموافقة على افتتاح اقسام لمديرية العمل في اقضية الصويرة ، الزبيدية ، الحي لتخفيف العبء عن مواطني تلك الاقضية ،

كذلك تمت الموافقة على تخصيص 5 الاف اسم من الرجال والنساء للشمول في شبكة الحماية تذهب لمستحقيها ، وأيضا زيادة عدد اللجان الطبية الخاصة بذوي الاعاقة وفتح لجان فرعية في الاقضية لتسهيل الاجراءات أمام المواطنين.

وقد أثنى المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي وملاكات المحافظة على الجهد المميز للوزير لاهتمامه العالي والمسؤول تجاه المحافظة وابنائها. على صعيد اخر زار محافظ واسط وضمن اهتماماته بقطاع التربية في المحافظة فيما يتعلق بموضوع الابنية المدرسية قسم الابنية المدرسية لتربية واسط بحضور مدير عام التربية ومعاون المحافظ الفني المهندس رحمن يسر ناهي .واكد الوزير على الحرص العالي من مهندسي الابنية المدرسية في انجاز المهام الموكلة لهم ، لذا اشاد بهم وبالمدير المهندس حيدر جسام لما يقدموه من جهد كبير خدمة للمسيرة التربوية في المحافظة ، موضحا أن حجم العمل كبير وقد بدأ الان الاعلان عن بناء 65 مدرسة بشتى الاحجام وزعت على النسب السكانية في عموم المحافظة.

واضاف الوزير ان عدد المدارس المستمر العمل بها ضمن مشاريع تنمية الاقاليم السابقة بلغ 48 مدرسة ، وعدد المدارس الوزارية المتوقفة والان في طور الاعادة بعد قرار مجلس الوزراء بتخصيص الاموال وارجاع العمل للشركات التي نفذتها وتوقفت بسبب الازمة المالية هي 46 مدرسة .

ولفت المحافظ الى انه تم تخصيص مبلغ 4 مليارات ونصف المليار دينار لترميم اكثر من 130 مدرسة كوجبة اولى خلال شهرين وسينحصر الترميم ( الصحيات ، السقوف ، الكهربائيات ) ،

لافتا الى سعيه بشكل جاد لانهاء المعاناة في الدعم اللوجستي لقسم الابنية وتعزيز القسم بالمهندسين الجيدين.

واشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل بمهندسي وملاكات قسم الابنية ان يكونوا مؤتمنين على ارواح اطفالنا وطلبتنا الاعزاء في تنفيذ عال ودقيق من ناحية المواصفات الفنية المطلوبة .