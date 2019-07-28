الصحة تناقش مع شركة نفط البصرة آليات تشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب

من أجل استمرار المستشفى بتقديم أعلى أدائية وأجود خدمة للمواطنين

البصرة _ سعدي السند :

زار فريق يمثل الملاكات المتقدمة في وزارة الصحة مع عدد من الأطباء الأختصاص بطب وجراحة القلب شركة نفط البصرة للتحاور في آليات تشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب .

العمل على تشغيل المستشفى بما يؤمّن أجود خدمة للمواطنين

الوفد التقى المدير العام لشركة نفط البصرة المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل بحضور معاونَي المدير العام لشؤون الخطط والموازنات وشؤون المشاريع للتداول في الخدمات والدعم الذي تقدمه الشركة لمؤسسات القطاع الصحي في البصرة والسبل التي يجب اعتمادها لإدارة وتشغيل مستشفى النفط لطب وجراحة القلب بما يؤمّن استمرار المستشفى بتقديم أعلى أدائية وأجود خدمة للمواطنين في محافظة البصرة وتم الاتفاق على مجموعة مجريات أهمها ضمان التكامل والمباشرة المبكرة لتشغيل المستشفى بأقرب وقت ممكن.

وبعد اللقاء زار الوفد مستشفى النفط لطب وجراحة القلب والتقى مدير المشروع المهندسة هبة المناصير واطّلع على مراحل تقدم العمل وجودة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات المتوفرة وخصوصاً أجهزة القسطرة.

النفط أوعزت خلال عام 2016 بأكمال المشروع

وكانت وزارة النفط قد أوعزت لشركة نفط البصرة خلال عام 2016 بأكمال مشروع بناء المستشفى الذي توقف لعدة سنوات ، اذ اكدت الوزارة ان هذا الصرح الطبي في المحافظة الذي توقف العمل به عام 2008 هو احد المرافق الخدمية التي تحرص الوزارة على تنفيذه للعاملين في القطاع النفطي ولعائلاتهم ، ولشرائح المجتمع بشكل عام حيث يقام المشروع في موقع متميز وعلى مساحة كبيرة ويتضمن انشاء عدد من المباني والردهات التي تستوعب 400 سرير ، فضلا عن قاعات وغرف للفحص والمراجعة والإدارة وردهات الطوارى ولإجراء العمليات حيث تم تزويده بالاجهزة والمعدات الطبية مع توفير الأموال المطلوبة للمشروع من تخصيصات الخدمات الاجتماعية وتذليل جميع المعوقات والصعوبات التي كانت تعترض تنفيذ العمل حيث اشارت الوزارة الى حرصها للأرتقاء بالخدمات المقدمة للعاملين في القطاع النفطي الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل تحقيق الأهداف المخطط لها على صعيد الانتاج والتصدير .

متابعات مستمرة

لأنجاز المشروع

تمت المباشرة بعمليات استكمال الأعمال لأنجازه وبشكل كامل وشهد المشروع بعد ذلك زيارات من قبل المسؤولين في الوزارة مع زيارة متكررة قام بها مدير عام شركة نفط البصرة المهندس إحسان عبدالجبار الذي أعلن عن أهمية الأسراع في اكمال المشاريع التكميلية في المستشفى وذلك لضمان تشغيله بأعلى أدائية ممكنة وخصوصا تنفيذ جناح أجهزة القسطرة الحديثة بعدد 3 أجهزة ، كونها ستصبح الأولى من نوعها وطرازها في العراق والاسراع في اكمال صالات العمليات والمنشآت الخدمية الملحقة والتقى عدة مرات بمديري ومهندسي الشركات المنفذة ومدير المشروع المهندسة هبة المناصير لمناقشة آليات تعجيل إنجاز مجموعة المشاريع قيد التنفيذ لتحقيق التشغيل المتكامل لكل مباني المستشفى ، يذكر ان هذا المستشفى يقدم حالياً خدمة فحص الرنين المغناطيسي للمواطنين مجاناً.