المبادئ الرّئيسية للانتقام.. وقصائد أخرى

رادنا فابياس

ترجمة عماد فؤاد

مشهدٌ افتتاحي

أخلعُ حذائي في المطار

حزامي، ولو سُئلت

فبنطالي أيضاً

تركتُ نفسي للكلاب تتشمّم الأسلحة

التي ثبَّتُّها تحت أطراف أناملي

هناك أيضاً احتفظت بلسعة الفن المتسارعة

أبدو أنيقة وشَعري على ما يرام

ابتسمتُ كنعجة تنظر إلى أسفل

القناع معلَّق بمطَّاط

ومشدود خلف أُذنيّ

المبادئ الرّئيسية للانتقام

سمّ الشّيء باسمه: وحْش

وضَعْ تاجك

تعلّم كلّ شيء عن التّغذية الإجبارية

وضَعْ تاجك

اصنع دمية القماش

امنحها ثلاثة أرجل

شاهدها تحجل

وضَعْ تاجك

دع الغضب يغلي عشر سنوات على الأقلّ

دع أظافرك تنمو

ابتلع الكثير من الكالسيوم

وغادر البرج

آدم يستحم

صباح الأحد بساحة الكنيسة

في المدينة، هو الخريف.. هناك ورقة سقطت

فالمصادفة أُلغيت لسبب حُكوميٍّ، أَحْملُها

وأُجفِّفُها محتفظة بها

لأكتب عليها جملة تليق بحقيبته الأنيقة

انتشل آدمُ نفسه من الغرق

جيّد ما فعل، كم هو نظيف الآن

لديه ستّة أقنعة يرتدي أحدها

ذلك الذي أحضره من الصّحراء

حيث كان وحيداً وسليماً

ولا يزال جافّاً.

حقّقت الشّاعرة الهولندية الشّابة رادنا فابياس (مواليد 1983) سبقاً نادراً لن يتكرّر بعدها بسهولة، بعدما فازت عن مجموعتها الشّعرية الأولى «هابيتوس – Habitus» بجميع الجوائز الشّعرية الكبرى التي تُمنح للشّعر المكتوب باللغة الهولندية، وكان آخرها ما أُعلن في حفل ختام مهرجان الشّعر العالمي في روتردام منتصف الشّهر الماضي، بحصول مجموعتها المحظوظة على جائزة «الشِّعر الكبرى» لعام 2019، وهو الاسم الجديد لجائزة VSB الشّعرية العريقة. وتعتبر هذه هي رابع جائزة تحصدها الشّاعرة عن مجموعتها الأولى، والتي ظهرت للنّور في آذار/ مارس 2018. وبهذا تكون رادنا فابياس أوّل هولندية تحصد جميع الجوائز الكبرى للشِّعر في هولندا عن ذات المجموعة، حيث سبق لها الحصول على ثلاث جوائز هي على التوالي: «آفاتار»، «هرمان ده كونينج»، و»سي بودينغ»، وتعدّ قيمة الجائزة المالية الأخيرة الأعلى التي تُمنح لمجموعة شِعرية في نطاق اللغة الهولندية (هولندا والإقليم الفلمنكي البلجيكي) وتُقدَّر قيمتها بـ 25 ألف يورو.

جميع القصائد مترجمة مباشرة عن الهولندية