  • الثلاثاء , 16 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جيمس بوند الجديد.. امرأة

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الصباح الجديد – وكالات:
سيشهد الجزء الجديد من أفلام العميل السري “007” أو المشهورة باسم “جيمس بوند” تطورا جديدا في دور البطولة. اذ سيشهد الجزء الجديد من سلسلة العميل السري، مشاركة الممثلة البريطانية صاحبة البشرة الداكنة، لاشانا لينش. الممثلة البريطانية لينش ستكون العميل “007” حيث ستلعب دوره بالوكالة، في الوقت الذي سيقضي فيه دانيال كريج أو العميل “جيمس بوند” إجازته في جامايكا. ليواصل الثنائي العمل معا بأحداث الجزء الجديد، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وبحسب الصحيفة، فإن سبب اختيار امرأة للعب مثل هذا الدور ربما يعود لأفكار أحد مؤلفي الفيلم، البريطانية فيبي المعروفة بآرائها النسوية.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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