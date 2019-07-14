  • الأحد , 14 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • طرائفُ النوادرِ عن أصحابِ المآثرِ جديد علي القاسمي

طرائفُ النوادرِ عن أصحابِ المآثرِ جديد علي القاسمي

ثقافة
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صدر هذا الشهر عن منشورات القاسمي بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة، كتاب جديد للدكتور على القاسمي عنوانه «طرائف النوادر عن أصحاب المآثر»، ويقع في 220 صفحة من القطع الكبير، ويشتمل على 46 طرفة، ويزدان بطباعة أنيقة وبغلاف مجلّد.
عند مطالعة التقديم القصير الذي كتبه المؤلِّف يتبادر لنا أن هذا الكتاب هو جزء ثانٍ من كتابه « طرائف الذكريات عن كبار الشخصيات « الذي صدر في دار الثلوثية بالرياض، المملكة العربية السعودية، العام الماضي، لأنه يحمل التقديم نفسه، ويتبع المنهجية ذاتها. ويلقي التقديم الضوء على نوع الكتاب وأسلوبه وأغراضه. ونص التقديم كالآتي:
الكتاب يجمع بين السرد والأدب والسيرة والتاريخ والنقد. ولعلنا نقف على طبيعة الكتاب الحقيقية إذا قرأنا طرفة أو طرفتين من طرفه.
وهكذا، فكتاب « طرائف النوادر عن أصحاب المآثر» يجمع بين المعرفة والإمتاع، على خطى كتب الطرائف والنوادر في تاريخ الأدب العربي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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