الكمارك تضبط مواد طبية مخالفة للقانون في مطار بغداد

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، إعادة إصدار إرسالية مستلزمات طبية مخالفة في جمرك الشحن الجوي لمطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، اليوم الاثنين، إن “السلطة الكمركية في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي، إعادة إصدار إرسالية مستلزمات طبية مخالفة لتعليمات وضوابط الاستيراد حيث وردت بدون إجازة استيراد”.

أضافت، ان “إعادة الإصدار تمت حسب الإجراءات القانونية المعتمدة لديها ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”.

وأكدت الهيئة، ان “هذا يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك في جميع مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة و الممنوعة والتي تمس حياة المواطنين وسلامة المجتمع”