النائب دوبرداني: سجون نينوى مكتظة والأوضاع الإنسانية فيها سيئة جدا

دعا الى إيجاد مواقع بديلة

بغداد- الصباح الجديد

أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، امس الأحد، أن الأوضاع الإنسانية في السجون “سيئة” جدا، وفيما دعا لإيجاد مواقع بديلة لتك السجون، اتهم الحكومة الإتحادية بـ”تهميش” المحافظة.

وقال دوبرداني في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة مع النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روزبياني تابعته الصباح الجديد، إن “الأوضاع الإنسانية في السجون سيئة جدا حيث في المتر المربع الواحد داخل السجن يوجد عشرات المعتقلين ويتناوب السجناء على النوم من شدة الإكتظاظ”. وأضاف، “يجب أن يكونه هناك سعي لإيجاد مواقع بديلة للسجون كأن تكون القلاع القديمة في منطقة بازوايا”، منتقدا، “الحكومة الإتحادية بجميع وزاراتها من ناحية تهميشها لمحافظة نينوى”.

وأكد أنه “في سجن تكليف يوجد أكثر من ٢٢٠ إمرأة ٤٩ محكومات وأكثر من ١٠٥٠ من الأحداث و ٢٤٤ منهم صادر بحقهم أحكام قضائية والمجموع النهائي للمعتقلين في سجن تكليف يبلغ ٢٤٩٠ معتقل مابين محكوم ومتهم قيد التحقيق، أما عدد المعتقلين في سجن تسفيرات الفيصلية ١٠٤٩ بضمنهم ٢٤٤ من الأحداث و ٤٠٠ من النساء”.