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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • نيجيرفان بارزاني: يهمنا ان تدرك بغداد ان كردستان إقليم فدرالي والمرحلة المقبلة أكثر اشراقا

نيجيرفان بارزاني: يهمنا ان تدرك بغداد ان كردستان إقليم فدرالي والمرحلة المقبلة أكثر اشراقا

شؤون عراقية
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اربيل ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني أن إلاقليم يحل المشاكل العالقة مع بغداد على أساس الدستور، وأن الإقليم مقبل على مرحلة جديدة أكثر إشراقاً في العلاقات مع بغداد.
وقال البارزاني خلال اجتماعه مع وزراء الكابينة الحكومية الثامنة، وبنائبه قوباد طالباني، وهنأه على ترشيحه من جديد للمنصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن “طالباني حرص باستمرار على إجراء الإصلاحات والمؤسساتية، وبصمته واضحة في الإصلاحات الحكومية التي قمنا بها”.
وأضاف أن ” الاقليم”مقبل على مرحلة أكثر إشراقاً في العلاقات مع بغداد وما يهم الآن هو أن تدرك بغداد بأن كردستان إقليم فدرالي حسب الدستور، وأن تعاملها مع الإقليم يجب أن يكون على هذا الأساس”.
وعبر نيجيرفان البارزاني عن دعمه، بصفته رئيساً لإقليم كردستان، لرئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني، وقوباد طالباني، في الكابينة الحكومية الجديدة، وقال إن بإمكانهما بناء مرحلة أفضل من المرحلة السابقة في مجال خدمة شعب كردستان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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