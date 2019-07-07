انطلاق الدورة التصنيفية للمبارزة في المدينة الشبابية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بمشاركة مدربي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للمبارزة التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، وفي قاعة المركز الدورة التصنيفية للمدربين التي ينظمها اتحاد المبارزة العراقي بالتعاون مع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وتستمر 5 ايام، وذكر مدير الدورة، عضو اتحاد اللعبة أ.د عبد الهادي حميد ان مدربي المركز حيدر محمد واحمد هاشم، يشتركان في الدورة التي تهدف الى تعزيز حضورهما وبقية المشاركين في حقل التدريب بفضل ما تتضمنه من منهاج تدريبي وتحكيمي والعلوم الأخرى التي تسهم في تطور قدراتهم الفنية في رياضة المبارزة.

وتابع ان الدورة تشمل محاضرات في علم التدريب للدكتور عبد الكريم فاضل ، وعلم التعلم الحركي باشراف الدكتور علاء عبد الله ، وعلم الإصابات يلقيها الدكتور حميد الحاج والفسلجة باشراف المحاضر محمد جواد الحسيني وعلم النفس للمدرس احمد عباس والمهارات للمدرب المحترف التونسي، زياد المحجوب ، واضاف مدير الدورة ان هنالك امتحانات نظرية وعملية للمشاركين وعددهم نحو ٥٠، وسيتم منح شهادة التفوق للمدربين الذين يحصلون على اعلى درجات من النقاط .