يحبط محاولة سرقة بكرسي

متابعة الصباح الجديد:

فوجئت عاملة بمطعم صغير في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بلص ملثم يقتحم المكان طالبا المال، إلا أن شجاعة رجل أنقذتها وأحبطت محاولة السرقة، وذلك بواسطة “كرسي ووعاء نباتات”.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة كوينزلاند على صفحتها على فيس بوك، اللص وهو يقتحم المكان في الساعة الواحدة صباحاً، مرتديا ملابس سود بالكامل، إضافة إلى قناع يخفي وجهه، وكان مسلحاً بمنجل.

ثم ظهر الرجل وهو يقترب من العاملة مطالباً إياها بإعطائه المال، وبالفعل بدأت العاملة بإحضار المال له، قبل أن يظهر رجل كان متواجدا في المكان، ويقترب بخفة من اللص من الوراء، ليحمل كرسيا وينقض عليه بضربة قوية.

وبعد الضربة التي تلقاها، تراجع اللص إلى الوراء فيما استمر الرجل بتوجيه الضربات له بالكرسي، إلا أن اللص نجح في الوقوف مجدداً ومحاولة ضرب الرجل بواسطة المنجل الذي كان بحوزته.