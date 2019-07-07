  • الأحد , 7 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

يحبط محاولة سرقة بكرسي

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متابعة الصباح الجديد:
فوجئت عاملة بمطعم صغير في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بلص ملثم يقتحم المكان طالبا المال، إلا أن شجاعة رجل أنقذتها وأحبطت محاولة السرقة، وذلك بواسطة “كرسي ووعاء نباتات”.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة كوينزلاند على صفحتها على فيس بوك، اللص وهو يقتحم المكان في الساعة الواحدة صباحاً، مرتديا ملابس سود بالكامل، إضافة إلى قناع يخفي وجهه، وكان مسلحاً بمنجل.
ثم ظهر الرجل وهو يقترب من العاملة مطالباً إياها بإعطائه المال، وبالفعل بدأت العاملة بإحضار المال له، قبل أن يظهر رجل كان متواجدا في المكان، ويقترب بخفة من اللص من الوراء، ليحمل كرسيا وينقض عليه بضربة قوية.
وبعد الضربة التي تلقاها، تراجع اللص إلى الوراء فيما استمر الرجل بتوجيه الضربات له بالكرسي، إلا أن اللص نجح في الوقوف مجدداً ومحاولة ضرب الرجل بواسطة المنجل الذي كان بحوزته.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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