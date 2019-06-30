  • الأحد , 30 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • المالية النيابية: سنلزم الاقليم بتسليم واردات النفط او استقطاع رواتبه

المالية النيابية: سنلزم الاقليم بتسليم واردات النفط او استقطاع رواتبه

شؤون عراقية
0 تعليق
7 views

بغداد – الصباح الجديد:
أكدت اللجنة المالية النيابية، امس الاحد، انها ستلزم الحكومة المركزية ووزير المالية فؤاد حسين باستقطاع رواتب الاقليم في حال لم تسلم بغداد واردات النفط المتفق عليها من إقليم كردستان سلفاً.
وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة المالية اعدت تقريرها بشأن عدم تسليم واردات النفط المتفق عليها مع الاقليم الى بغداد، ولكن التقرير لم يطرح بعد على طاولة البرلمان”.
واضافت العقيلي، أن “التقرير الذي تم اعداده سيلزم اقليم كردستان بتسليم واردات النفط المتفق عليها مع بغداد والبالغة 250 الف برميل”.
وبينت ان “وزير المالية سيكون ملزماً وفقا للتقرير بايقاف منح الرواتب الى اقليم كردستان في حال امتنع الأخير عن تسليم واردات النفط، عبر شركة سومو النفطية”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة