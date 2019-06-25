قصص جديدة للأطفال يقدمها ميثم عبد الجبار

تحت عنوان: (أجراس يوسف السعيدة) صدر مؤخرًا مجموعة قصصية للشاعر والقاص ميثم عبد الجبار وجهها للأطفال، وضمن مشروعها الثقافي الذي يعنى بأدب الطفل، وفي باكورة أعمالها الإنتاجية، تفتتح منشورات مصابيح لكتاب الطفل -التي أنشأها الشاعر والقاص العراقي قاسم سعودي-، وبعدد من القصص التي ترفد بها الساحة الثقافية العراقية والعربية، وبهذه الاسهامة المميزة، تعمل مصابيح على إثراء وإغناء المكتبة العربية الخاصة بالأطفال، بكل ما من شأنه أن يكون نافعاً ومفيداً لأطفالنا الأعزاء.

أصدرت مؤخرًا «أجراس يوسف السعيدة» للكاتب ميثم عبد الجبار، رسوم ديما أبو الحاج، وعن كاتب القصة يقول: سلطت الضوء في هذه القصة على أهمية العمل، وخدمة الناس، وبالخصوص أولئك الذين يعملون بالظل، وضرورة شكرهم وتقديهم، كما حثت العمل القصصي على العمل والنشاط ونبذ الكسل.