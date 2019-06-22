السماوة ترتدي حلة الجمال في أيام أوروك الثقافية

السماوة – سمير خليل:

مهرجان ايام اوروك الثقافية، صار حقيقة بعد ان عاش السماويون فعاليات الدورة الأولى له (دورة المسرحي الراحل الكبير ناجي كاشي) في مدينة السماوة الخميس والجمعة الماضيين وبحضور ثقافي واعلامي وفني.

مهندس ومبتكر فكرة المهرجان الفنان الموسيقي المعروف جمال السماوي قال عن المهرجان: تولدت فكرة اقامة المهرجان منذ اكثر من شهرين، صادف ان زرت مدينتي السماوة من اجل تخصيص مقر لنقابة الفنانين فرع السماوة كوني عضو المجلس المركزي في نقابة الفنانين، وكذلك لتحريك قرار تخصيص قطع اراضٍ لفناني المحافظة.

وتابع: التقيت السيد محافظ السماوة الاستاذ احمد منفي جودة، الذي امر بتخصيص مكان جميل لنقابة الفنانين في المدينة، وكذلك الايعاز بترويج معاملات الحصول على قطع الاراضي بانتظار مناسبة احتفالية كبيرة لتوزيعها على مستحقيها.

وأضاف: الانسيابية في تحقيق المطالب، حفزتني لأطمع بطلب اقامة هذا المهرجان الذي يختمر في بالي واحلم بإقامته منذ مدة طويلة، وعلى الفور وافق وقدم دعمه اضافة الى مجلس المحافظة مشكورين، متمثلا بمبلغ من المال، ثم اردفه بمبلغ كبير إضافي، ولم يكتف بذلك، بل طلب دعوة فنان كبير للمهرجان، وتكفل المحافظ مشكورا بدفع اجوره لذلك وجهنا الدعوة للفنان الكبير حسين نعمة للمشاركة.

يقول السماوي: فنانو المحافظة ومثقفوها تحركوا بغبطة من اجل انجاح هذا المهرجان، ويضيف: ولابد ان نذكر التعاون الجميل من جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بشخص رئيسها الفنان قاسم سبتي الذي زودنا بثلاثين لوحة تشكيلية لعرضها في المهرجان، وكذلك الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وامينه العام الشاعر ابراهيم الخياط، الذي شارك في حفل الافتتاح في وقت انسحبت نقابة الفنانين العراقيين لأنها ارادت ان تجير المهرجان باسمها، ورفضنا ذلك لأنه يعد اجحافا بحق من دعم واسند المهرجان. نطمح ان يكون هذا المهرجان سنويا وان شاء الله سيتحقق ذلك”.

الشاعر يحيى السماوي الذي القى قصيدة في حفل الافتتاح يقول: مهرجان حقيقي، لأول مرة تشهد المدينة مثل هذا المهرجان وسط سعادة واندفاع فناني المحافظة لإنجاحه. المدينة بائسة تكاد تخلو من الحركة الإبداعية، وبالتأكيد سيكون له تأثير ايجابي على مجمل الحركة الابداعية في السماوة، سعيد بمدينتي التي فارقتها سنوات وعدت اليها، انا ابن هذه المدينة، اعشق السماوة ولو كانت امرأة لتزوجتها على الفور.

الفنانة التشكيلية جمانة عبد الكريم شاركت في حفل الافتتاح برسم لوحة تخطيطية للفنان يحيى السماوي امام الجمهور. كانت سعيدة خلال المعرض التشكيلي الذي اقيم على هامش المهرجان وقالت: سعيدة جدا لان محافظتنا العزيزة المثنى زاخرة بالطاقات والقامات الإبداعية، ويكفي ان نذكر اسماء عملاقة مثل يحيى السماوي وناظم السماوي، واعتذر عن ذكر الاسماء الكثيرة خوفا من ان اغفل بعض الاسماء، المهرجان فرصة لتلاقي الفنانين من كل المحافظات، وفرصة لتلاقح الافكار والرؤى، وللمرأة المبدعة في السماوة للإفصاح عن امكانياتها.