مدير صحة الرصافة يبحث واقع الخدمات الطبية والصحية في مناطق الاطراف

ناقش مراحل فتح معهد ثان في منطقة زيونة ببغداد

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة مع عضو مجلس محافظة بغداد علي هجول واقع الخدمات الطبية والصحية في منطقة الفضيلية والنهروان والمدائن والمناطق الطرفية.

وبين المدير العام ان الدائرة عملت على توسعت الخدمة من خلال فتح البيوت الصحية كحل مؤقت في الوقت الحاضر لتقديم الخدمات في هذه المناطق، فضلا عن فتح ردهة الولادة وصالة الطوارئ والقيام بالعديد من الحملات الصحية والتوعوية .

واكد ان الدائرة استطاعت خروج مستشفى المعامل من قرار 347 والتي استطاعت بجهود المضنية من قبل دائرة صحة الرصافة ومجلس ومحافظة بغداد ووزارة الصحة من إعادة العمل في المستشفى والذي سيخدم أكثر من 500 ألف نسمة إضافة الى استمرار العمل في مستشفى الفضيلية من خلال جهود العمل المشتركة مابين مجلس ومحافظة بغداد والدائرة فضلا عن السعي لأنهاء المعوقات في بعض المشاريع المهمة ومنها مستشفى النهروان والحسينية وغيرها .

من جانبه اشار هجول ان المجلس يدعم ويساند المؤسسات الخدمية من اجل توفير الخدمة الى اهالي بغداد ،

موضحا ان الزيارة جاءت لمتابعة واقع الخدمة المقدمة الى المواطنين وتذليل جميع المشكلات والمعوقات التي تعوق عمل الدوائر الخدمية وأثنى بالجهود التي تبذل من قبل دائرة صحة الرصافة في توفير الخدمات الطبية المتميزة.

على صعيد اخر ناقش المدير العام مع مدير معهد الصحة العالي قيس الفرطوسي مراحل فتح معهد ثان وهو معهد الصحة العالي في زيونة في العام الدراسي المقبل.

وبين المدير العام ان الدائرة تعمل على تهيئة القاعات الدراسية بشكل يتلاءم مع خطة الدائرة وتوفير كل المستلزمات الاساسية في المعهد، فضلا عن اعداد مناهج تدريسية مكثفة من اجل تطوير المهارات السريرية بشكل يتلاءم مع منهاج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحاجة العملية والمهنية للمؤسسات الصحية ، لافتا الى ان اهمية توفير المستلزمات الاساسية في خلق الاجواء الدراسية ،

وكذلك اهمية توسعة القبول في هذا المعهد في العام الدراسي المقبل من اجل اتاحة الفرصة الى الطلبة وان الدائرة تعمل للارتقاء في المعهد.