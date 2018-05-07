إحالة مدير عام دائرة الإصلاح العراقية الى التحقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة العدل، أمس الاثنين، عن رفضها أي إضرار بمصلحة الموظف البسيط، مشيرة الى إحالة مدير عام دائرة الإصلاح العراقية للتحقيق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه ان “وزير العدل حيدر الزاملي صادق على توصيات اللجنة المشكلة للنظر بتظلمات الحراس الاصلاحيين في دائرة الاصلاح العراقية”، مبينة انه “تم التوجيه بجرد درجات الملاك وحسب قانون موازنة عام ٢٠١٨ وما يمكن توفيره من درجات وظيفية لاعادة المفصولين بعد حصولهم على قرارات قضائية بشمولهم بالعفو العام عن حالات التزوير التي ارتكبوها وتم فصلهم بسببها”.

واضافت ” أحيل مدير عام دائرة الاصلاح العراقية للتحقيق بسبب عدم متابعة مصالح موظفي الدائرة وعدم حل مشاكلهم بشكل فوري مما سبب وقوع الضرر على عمل الدائرة”، مبينةً “لم يوضح لهم مالهم وما عليهم وكيف يستطيعون تحصيل حقوقهم وفقاً للقانون النافذ”.

يذكر ان اللجنة درست طلبات ٥١٢ منتسب تقدموا بها خلال الايام الماضية.