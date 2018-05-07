المفوضية: 740 مركز اقتراع في محافظة نينوى تضم نحو 5000 محطة

جهد جوي لتأمين انتخاباتها ولا نوايا لحظر التجوال

بغداد – وعد الشمري:

كشفت مفوضية الانتخابات، أمس الاثنين، عن فتح أكثر من 740 مركز اقتراع في محافظة نينوى، لافتة إلى أنها تحتوى على نحو 5000 محطة، مبيناً أن استعداداتها من أجل تأمين عملية الإدلاء بالأصوات وصلت إلى مراحلها النهائية.

يأتي ذلك في وقت، تحدث ضباط في قيادة عمليات نينوى عن خطة امنية محكمة لتأمين الانتخابات، نافياً وجود نوايا لفرض حظر للتجوال على المواطنين، لكنه اشار إلى جهد جوي سوف يتم اللجوء إليه من أجل تعزيز قبضة القوات العسكرية على الارض.

وقال مسؤول اعلام المفوضية في نينوى فرحان الكيكي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مفوضية الانتخابات مستمرة في تهيئة الانتخابات المزمع اقامتها يوم السبت المقبل في عموم العراق ومن بينها المحافظة الخارجة للتو من حرب شرسة ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف الكيكي أن “مكتب المفوضية وصل إلى الاستعدادات النهائية لعملية الاقتراع، حيث سيتم فتح 747 مركز اقتراع في عموم المحافظة، وتحتوي تلك المراكز على 4963 محطة اقتراع”.

وأشار إلى أن “الناخبين من عامة المواطنين خصص لهم 573 مركزا للتصويت، وبواقع 3748 محطة، وجميعها سوف يكون مفتوح لاستقبال الناخبين يوم الاقتراع العام”.

ولفت الكيكي إلى “26 مركزا سوف يتم فتحها في مخيمات النزوح خارج المحافظة، تحتوي على 150 محطة لكي يدلي النازحون باصواتهم في هذه الانتخابات أسوة باقرانهم من المواطنين”.

أما بخصوص النزوح الداخلي في المحافظة، نبه المتحدث الاعلامي إلى أن “المفوضية خصصت له 167 مركز اقتراع تحتوي على 1034 محطة”، فيما كشف عن “افتتاح ثمانية مراكز للحشد الشعبي بواقع 31 محطة اقتراع”.

ويواصل أن “التصويت الخاص بالنسبة للجيش وقوى الامن الداخلي وسائر التشكيلات الامنية سوف يجري بعد غد الخميس”.

وأكمل الكيكي بالقول إن “جميع المراكز والمحطات تم تهيئتها فنياً وتجهيزها بجميع مستلزمات عملية الاقتراع بما يؤمن سرعة اعلان النتائج ومنع التزوير فيها حيث سيتم اللجوء كما بقية محافظات العراق إلى الوسائل التكنولوجية المتطورة”.

من جانبه، قال ضابط مسؤول في قيادة عمليات نينوى إلى “الصباح الجديد”، إن “القوات العسكرية وضعت خطة محكمة لتأمين عملية الاقتراع في المحافظة”.

ونفي الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه “وجود نوايا لتقييد حركة المواطنين يوم الاقتراع العام، ولا حظر للتجوال كما يشاع في بعض وسائل الاعلام”.

وتابع أن “قيادة العمليات قد تفرض حظراً للتجول على بعض المركبات، لكن هناك تحضيرات من أجل مرور عملية الانتخابات بسلاسة ومن دون قلق على الناخب في الموصل”.

ولفت إلى أن “طائرات استطلاع سوف تحلق من أجل مراقبة أي تحركات مشبوهة ومن أجل تعزيز قبضة القوات العسكرية على الارض”.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أكدت اتخاذها كامل التسهيلات من أجل تأمين مشاركة واسعة في عملية الاقتراع في المحافظات المحررة ومن بينها نينوى.