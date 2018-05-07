33 أمر قبض واستقدام ومنع سفر بحقِّ وزراء أصدرتها النزاهة هذا العام

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيأة النزاهة، أمس الاثنين، عن صدور 33 أمر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال الهيأة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن ” الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (288,659,506,888) مليار دينارٍ”.

وأشارت إلى أنها “عملت للمُدَّة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 من العام الحالي على (9832) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها (4443) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية”، مُوضحةً أنَّ “نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيأة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة”.

وأضافت ان “التحقيقات قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.

وتابعت “بلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها 1581 أمراً، نُفِّذَ منها (896) أمراً”،

مُوضحة أنَّ “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن هيأة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته”.