فروع حبوب النجف والسماوة تواصل تجهيز المطاحن بالحنطة ووكلاء الغذائية بالرز

سايلو كركوك يتسلم محصول الحنطة المحلية من المسوقين

بغداد _ الصباح الجديد:

تواصل فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة بتجهيز مطاحن محافظة النجف الاشرف والسماوة بخلطات الحبوب المخصصة للحصة الرابعة .

واوضح مدير عام الشركة المهندس نعيم محيسن جبر ان الملاكات الفنية في فرع المحافظتين مستمرة بتجهيز المطاحن بالحبوب وحسب نسب الخلط المعدة من قسم السيطرة النوعية في مقر الشركة حيث بلغ اجمالي الكمية المجهزة في النجف الاشرف نحو (2421) طنا اما في السماوة فقد بلغت الكمية المجهزة (٣٣٨٤) طنا .

كما بين المدير العام قيام فرع النجف بتجهز وكلاء الغذائية بالوجبة الثالثه للمحافظة من مادة الرز المستورد حيث بلغ اجمالي الكمية المجهزة لغاية اعداد هذا التقرير (1976) طنا من ضمنها حصص النازحين وفي السماوة تم تجهيز الوكلاء من المادة نفسها بكمية بلغت (٢٢٠٠) ، لافتا بان المواقع مستمرة بعملية التجهيز ولحين اكمال تجهيز كامل الكمية المخصصة من المواد المذكورة للمطاحن والوكلاء.

وفي سياق متصل اشار المدير العام الى استقبال مخازن الرز في سايلو الناصرية (8) شاحنات محملة بالرز الفيتنامي والواردة عبر ميناء ام قصر من حمولة الباخرة (STORM RIDER ) حيث بلغت الكمية المتسلمة (336) طنا وذلك لتعزيز رصيد المحافظة ولرفد مفردات البطاقة التموينية ، مشيرا الى مباشرة الملاكات العاملة في السايلو بتسلم وتفريغ الحمولات حال انتهاء وحدة المختبر في الفرع من اكمال اجراءات الفحص الفيزيائية.

من جانبها اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة عن مباشرة فرع الشركة في كركوك بتسلم محصول الحنطة المحلية من الفلاحين والمسوقين للموسم الحالي 2019.

واوضح مدير عام الشركة المهندس نعيم محيسن المكصوصي ان الفلاحين المسوقين في كركوك توجهوا الى السايلو منذ ساعات الفجر الاولى لتنظيم معاملات تدقيق الاسماء الواردة وحسب الكتب الزراعية لغرض الشروع والمباشرة بتسويق محاصيلهم وحسب الالية التي تم اعتمادها ما بين ادارة فرع الشركة في كركوك و الشعب الزراعية والتي باشرت بمهامها لانجاح الموسم التسويقي وامتصاص الزخم الذي قد يحصل في اثناء عملية تسلم المحصول .

ولفت المدير العام الى انه تم تخصيص يوم لكل منطقة زراعية وتدرج اسماء المسوقين بخططهم الزراعية ويتم على ضوئها تسلم الكمية المسوقة من الفلاحين بعد تدقيقها وباشراف اللجنة المختصة بتسلم الحبوب.

من جانبها اعلنت وزارة التجارة عن قيام فريق رقابي مشترك برئاسة مديرا شركة تصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية وذلك لاجراء زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المطاحن العاملة في بغداد.

وقال مدير عام شركة تصنيع الحبوب حسين سامي ان فريق العمل تم تشكيله بناء على توجيه مباشر من وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني لتنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة لعدد من المطاحن العاملة للوقوف على نوعية الطحين المنتج وآلية التوزيع ، حيث بادر الفريق بزيارة مطحنة الدورة الحكومية وعدد من المطاحن الاهلية ضمن قاطع الكرخ ومنطقة عويريج ، وتجول الفريق بجميع الاقسام الانتاجية والخزنية واطلع على نوعية الحبوب المستعملة بالانتاج والية الطحن والتجهيز .

وشدد مدير عام الشركة على اجراءات الفحص النوعي وسحب النماذج فضلا عن الاشراف على فحص الخبازة ، لافتا الى ان نوعية الحنطة المجهزة اغلبها محلية ونتائج فحص الخبازة الموقعية التي جرت باشراف الفريق جيدة ومقبولة حيث نتج عن الزيارة ايقاف مطحنتين بسبب مخالفات نوعية ، وتأشير مخالفات اخرى غير نوعية لمطاحن اخرى احيلت الى الاقسام واللجان المختصة لتطبيق الشروط الجزائية حسب بنود عقد انتاج الطحين.