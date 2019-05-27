ترامب: لا نسعى الى تغيير النظام في ايران ومستعدون للحوار معها

في تغير مفاجئ للاحداث

الصباح الجديد – وكالات:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الاثنين أن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى تغيير النظام” في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب في في طوكيو حيث يقوم بزيارة دولة “أعرف العديد من الأشخاص من إيران. إنهم أشخاص رائعون، (إيران) لديها فرصة أن تكون بلداً رائعاً مع القيادة نفسها”.

وأضاف “نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد فقط أن أوضح ذلك. نسعى إلى زوال الأسلحة النووية”. وتابع “لا أسعى لإيذاء إيران على الإطلاق”.

وكرر الرئيس الأميركي الاثنين انتقاداته لـ”الاتفاق الإيراني الفظيع” لكنه قال إنه منفتح على مفاوضات جديدة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “أعتقد أننا سنبرم اتفاقا” مع طهران.

وقبل ساعات قليلة، قال ترامب “أعتقد فعلا أنّ إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً”.

وجاء حديث الرئيس عقب محادثات في طوكيو مع آبي الذي يدرس – حسب وسائل إعلام – القيام بزيارة إلى طهران. وقال ترامب إنه يرغب في التحدث إلى قادة إيران إذا كانت لديهم رغبة في ذلك”.

وأضاف “لا أحد يريد رؤية فظاعات تحدث، وخصوصا أنا”. وأشار إلى إمكانية قيام رئيس الوزراء الياباني بدور في حل الأزمة الحالية مع طهران بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع القادة الإيرانيين، مضيفا “سنرى ما الذي سيحدث، وقد حدثني (آبي) عن هذا من قبل وأعتقد أنه إذا كانت إيران تود التحدث أنا كذلك أرغب في ذلك، ونعلم فعلا أن رئيس الوزراء مقرب جدا من القيادة الإيرانية”.

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي أنّه أمر بإرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في قرار يأتي في غمرة التوتر المتزايد حدة مع إيران.