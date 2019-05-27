مارتا تصيب البرازيل بالقلق قبل مونديال السيدات

ريودي جانيرو ـ وكالات:

تحوم شكوك حول مشاركة مارتا، مهاجمة البرازيل في المباراة الافتتاحية لبلادها بكأس العالم للسيدات لكرة القدم، أمام جامايكا، الشهر المقبل بعد الإعلان عن تعرضها لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال المران يوم السبت.

وأصيبت مارتا، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم 6 مرات وهو رقم قياسي، خلال معسكر البرازيل بالبرتغال ورغم أن الاتحاد البرازيلي لم يكشف عن مدى خطورة الإصابة فإن المدرب فاداو قال إنها قد تغيب عن المباراة الأولى يوم 9 حزيران. وأضاف «قلقنا يتعلق فقط بالمباراة الأولى. سننتظر في الأيام المقبلة، حتى يعطينا الجهاز الطبي المزيد من التفاصيل».وإذا غابت مارتا، الذي تملك رقمًا قياسيًا بتسجيل 15 هدفًا في كأس العالم، فإن الأمور ستصبح أصعب على البرازيل خلال كأس العالم التي تقام بين 7 يحزيران، و7 تموز في فرنسا. وستلعب البرازيل، التي بلغت نهائي كأس العالم بـ2007، في المجموعة الثالثة إلى جانب أيضا أستراليا وإيطاليا.