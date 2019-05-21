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الرافدين يطلق قروض الطلبة والاساتذة في الجامعات العراقية

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بغداد ــ الصباح الجديد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق قروض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه، انه “منح قروض تصل الى خمسة ملايين دينار للطلبة والاساتذة والباحثين لتغطية كلف بحوثهم”، مبينا ان “مدة القرض تصل الى سنتين وتسدد شهرياً مع الفائدة المقررة بعد شهر من تاريخ المنح”.

واشار الى ان “على طالب القرض تقديم كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة لا تتجاوز نسبة الاستقطاع 50% من راتبه الكلي وعلى ان لا توجد بذمته كفالات لدى الغير”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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