رواية «عنكبوت في القلب» لمحمد أبو زيد

عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، صدرت أخيراً رواية «عنكبوت في القلب» للشاعر والروائي محمد أبو زيد، هي الثانية في مشواره، بعد روايته الأولى «أثر النبي»، التي صدرت في العام 2010 عن دار شرقيات للنشر.

ويواصل أبو زيد في روايته الجديدة بناء عالمه الخاص، حيث يتتبع مصائر شخصيات ظهرت من قبل في دواوينه، ويقدم بعض فصول روايته بمقاطع من قصائدها، في إشارة إلى الترابط بينها. وتتبع الرواية مصير شخصين يعيشان على أطراف الحياة، التقيا صدفة، ليجدا نفسيهما في مواجهة عالم فانتازي غرائبي لم يختبراه من قبل.

يذكر أن محمد أبو زيد، صدر له من قبل سبعة دواوين هي «ثقب في الهواء بطول قامتي» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في العام 2003، و»مديح الغابة» عن هيئة الكتاب 2006، و»قوم جلوس حولهم ماء» عن دار شرقيات 2005، و»طاعون يضع ساقاً فوق الأخرى وينظر للسماء» عن شرقيات 2009، و»مداهمتان» عن شرقيات 2012، و»مقدمة في الغياب» عن دار شرقيات 2013، و»سوداء وجميلة» عن شرقيات 2015، كما صدر له ديوان للأطفال بعنوان «نعنانة مريم» عن كتاب قطر الندى، وصدرت له مختارات شعرية بالفرنسية بعنوان «قصيدة الخراب» عن دار المنار بفرنسا 2014، كما صدر له كتاب نقدي بعنوان «الأرنب خارج القبعة» عن مؤسسة هنداوي 2016.