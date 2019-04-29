الحزب الديمقراطي يعلن حل المشاكل “الجوهرية” المتعلقة بتشكيل حكومة كردستان

بغداد – الصباح الجديد

قال وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كردستان القيادي في الديمقراطي الكردستاني بيشتوان صادق يوم الاثنين انه لم تعد هناك مشاكل تعيق تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وقال صادق في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته قضاء كويسنجق في اربيل، انه “لم تتبق هناك اي مشكلة جوهرية تمنع تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا الى ان المسألة متعلقة بجلسات صغيرة بين الاطراف الثلاثة الرئيسة المشتركة في التشكيلة الجديدة.

وتابع قائلا “نأمل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم بأسرع وقت ممكن لأنها تأخرت كثيرا”.