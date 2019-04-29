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الحزب الديمقراطي يعلن حل المشاكل “الجوهرية” المتعلقة بتشكيل حكومة كردستان

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بغداد – الصباح الجديد

قال وزير التربية والتعليم في حكومة اقليم كردستان القيادي في الديمقراطي الكردستاني بيشتوان صادق يوم الاثنين انه لم تعد هناك مشاكل تعيق تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وقال صادق في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته قضاء كويسنجق في اربيل، انه “لم تتبق هناك اي مشكلة جوهرية تمنع تشكيل الحكومة الجديدة”، مشيرا الى ان المسألة متعلقة بجلسات صغيرة بين الاطراف الثلاثة الرئيسة المشتركة في التشكيلة الجديدة.

وتابع قائلا “نأمل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم بأسرع وقت ممكن لأنها تأخرت كثيرا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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