سائرون: اللجان النيابية السيادية باتت من المغانم ورئاسة المجلس تتحمل المسؤلية

بغداد – الصباح الجديد:

افاد تحالف سائرون باشتداد الصراع داخل مجلس النواب على رئاسة اللجان النيابية، مشيراً إلى أن اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم، وحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم التدخل وإصلاح الوضع.

وقال النائب عن التحالف اسعد العبادي في تصريح امس السبت، إن ” اللجان السيادية أصبحت ضمن المغانم وهناك صراع داخل هذه اللجان دون تدخل رئاسة البرلمان”، محملا رئاسة المجلس “مسؤولية عدم إصلاح المؤسسة التشريعية واخضاعها للصراعات والمزايدات السياسية “.

وأضاف العبادي، أن ” توزيع الأعضاء واستكمال انتخاب رئيس للجنة ونائبه ومقرر من مهام رئاسة البرلمان “، مبينا أن ” بعض اللجان خضعت لضغوط بعض الشخصيات السياسية دون مراعاة الكتل الأخرى داخل مجلس النواب”.

ونفى العبادي ” وجود توجه لتحالف سائرون لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي واستبداله بشخصية أخرى”.

مشيرا إلى أن تحالفه « يحمل الرئاسة مسؤولية عدم إصلاح المؤسسة التشريعية وعدم حسم اللجان النيابية المتبقية».

