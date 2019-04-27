عبد المهدي يرشح سفانة الحمداني للتربية وأركان قادر للعدل والديمقراطي الكردستاني يرفض الأخير

بغداد – الصباح الجديد:

كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي التركماني، عن قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بارسل كتاب رسمي الى البرلمان بترشيح اسمين لوزارتي العدل والتربية وفيما اشارت الى ان الترشيح اتفقت عليه الكتل السياسية، رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني اسم المرشح لوزارة العدل الذي اكد نائب منه ضمنا ان اسم المرشح مرسل من رئيس الحكومة، الأمر الذي يعني دوام تأخر اسكتمال الكابينة الوزارية.

وقالت مقررة مجلس النواب التركماني في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان مجلس النواب تسلم اسمي مرشحي وزارتي التربية والعدل من قبل رئيس الوزراء، لطرحهما على التصويت”، مبينة ان “الاسمين المرشحين وضعا وفقا “لاتفاق الكتل السياسية”.

وقالت المقررة ان ” مرشحة وزارة التربية، هي سفانة الحمداني، ووزارة العدل القاضي اركان قادر”، مرجحة ان ” يتم التصويت على اسمي المرشحين خلال الاسبوع الحالي”.

وافادت مقررة مجلس النواب، باحتمال ارسال رئيس الوزراء اسماء مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية ” بعد التصويت على مرشحي التربية والعدل”

ونوهت التركماني، بان ” الكتاب الذي أرسل الى مجلس النواب بشأن مرشحي التربية والعدل، ذكر ان الاختيار تم بالاتفاق مع الكتل السياسية”.



وفي وقت لاحق من يوم امس، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، ان حزبه يرفض مرشح وزارة العدل اركان قادر الذي سلمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم للبرلمان.

وقال برواري ان «الكتل الكردية لم تتوصل الى الان لمرشح معين من اجل حقيبة العدل».

واضاف أن «ما طرح أو سُلم للبرلمان لم نطلع عليه مثل اسم المرشح او سيرته الذاتية ولم نتسلم أي كتاب رسمي بشأن هذا الموضوع».



