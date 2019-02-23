أموال كثيرة تعرقل إقلاع طائرة

الصباح الجديد – وكالات:

لم تستطع طائرة الإقلاع من مطار في نيجيريا بسبب حمولتها الزائدة، المكونة من مجموعة كبيرة من الأكياس المليئة بالأموال. وذكرت صحيفة “Pulse”، أن الحادث صوره الناشر والصحفي النيجيري الشهير، ديلي مومودو، ونشره على صفحته في إنستغرام.

وتبين مشاهد الفيديو الطائرة وقد “بركت” بذيلها على أرضية مدرج المطار، بسبب عبء الوزن الزائد. كما يرصد الفيديو عمال المطار يتدافعون في محاولات يائسة لرفعها لتصبح قادرة على الإقلاع. وكتب مومودو في تعليقه على الفيديو: “يجب أن يكون هذا سينما نيجيرية. سقطت الطائرة بعد أن تم تحميلها بالكثير من أكياس النقود.. لا أصدق عيني”. ولم يحدد مومودو نوع العملة وإلى أي وجهة ستنقل أكياس الأموال.