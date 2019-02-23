في إيطاليا.. مطاردة الأرواح الشريرة في المدارس

الصباح الجديد- وكالات:

قام وزير التعليم الإيطالي، ماركو بوسيتي، بتوفير تدريب أكاديمي خاص لأساتذة المدارس، يؤهلهم لطرد الأرواح الشريرة التي تسيطر على أجساد التلاميذ وتتحكم بهم.

وتبلغ تكلفة الدورة التدريبية 450 دولارا أميركيا، وتنظم بالتعاون المباشر مع رجال الدين الكاثوليك، وأيد الخطوة أكثر من 200 مدرس في أنحاء إيطاليا.

ويقوم بتدريس الأساتذة خبراء من جامعة “Pontifical University of Regina Apostolorum”، التابعة لدولة الفاتيكان.

وبدورهم، أعلن ممثلو المعارضة الإيطالية في الحكومة، أن البلاد تواجه إشكاليات أكثر أهمية من “هاجس الشياطين”، واصفين الدورة التدريبية بخطوة رجعية إلى القرون الوسطى.

وفي ردها على سيل الانتقادات، أعلنت وزارة التعليم الإيطالية أنها ستقوم “على الأرجح” بإزالة صفحـة التعريـف بالـدورة، عـن موقعهـا الإلكترونـي الرسمـي، لكـن دروس “طـرد الأرواح” لـن تتوقـف.