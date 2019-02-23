  • السبت , 23 فبراير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

في إيطاليا.. مطاردة الأرواح الشريرة في المدارس

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الصباح الجديد- وكالات:
قام وزير التعليم الإيطالي، ماركو بوسيتي، بتوفير تدريب أكاديمي خاص لأساتذة المدارس، يؤهلهم لطرد الأرواح الشريرة التي تسيطر على أجساد التلاميذ وتتحكم بهم.
وتبلغ تكلفة الدورة التدريبية 450 دولارا أميركيا، وتنظم بالتعاون المباشر مع رجال الدين الكاثوليك، وأيد الخطوة أكثر من 200 مدرس في أنحاء إيطاليا.
ويقوم بتدريس الأساتذة خبراء من جامعة “Pontifical University of Regina Apostolorum”، التابعة لدولة الفاتيكان.
وبدورهم، أعلن ممثلو المعارضة الإيطالية في الحكومة، أن البلاد تواجه إشكاليات أكثر أهمية من “هاجس الشياطين”، واصفين الدورة التدريبية بخطوة رجعية إلى القرون الوسطى.
وفي ردها على سيل الانتقادات، أعلنت وزارة التعليم الإيطالية أنها ستقوم “على الأرجح” بإزالة صفحـة التعريـف بالـدورة، عـن موقعهـا الإلكترونـي الرسمـي، لكـن دروس “طـرد الأرواح” لـن تتوقـف.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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