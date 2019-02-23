عملان لعبير صبري تشارك في رمضان المقبل

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة عبير صبري أنها تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين هما مسلسل” هوجان” بطولة النجم محمد عادل إمام، ومسلسل “القائمة36” بطولة النجم عمرو يوسف .

وأوضحت عبير في حوار خاص إلى أحد المواقع الإخبارية المصرية، أن شخصيتها في كل عمل مختلفة تمامًا عن الأخرى، وذلك لحرصها الشديد على التجدد والتنوع في أدوارها، بخاصة إذا كان سيجري عرض المسلسلين في موسم واحد، مؤكدة أن شخصيتها في كل عمل تحمل العديد من المفاجآت للمشاهد حينما يبدأ عرضهما عبر شاشات القنوات الفضائية رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل “هوجان” يشارك في بطولته الى جانب عبير صبري ومحمد عادل إمام، كل من صلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، عمر محمد متولي ، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شرين عادل، وإنتاج شركة “سينرجي”.

ويقوم ببطولة مسلسل ” القائمة 36″ الى جانب عبير صبري وعمرو يوسف كل من نبيل الحلفاوي، ومحمود عبد المغني، ودنيا عبد العزيز. واحداث المسلسل مأخوذة عن قصة للكاتب الصحفي مصطفي بكري، وكتب السيناريو والحوار نبيل عبدالحميد ومحمود حجاج، ومن إخراج محمد سلامة.