البصرة تضيف بطولة الصداقة الدولية الثانية 18 آذار

بغداد ـ الصباح الجديد:

ابلغ اتحادا لبنان والكويت لكرة القدم نظيرهما العراقي بخطاب رسمي, بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الصداقة الدولية بنسختها الثانية التي من المزمع ان تضيفها محافظة البصرة منتصف اذار المقبل.

وقال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة, علي جبار : ان الاتحاد السوري وافق على المشاركة بشكل رسمي فيما اعتذر اتحادا لبنان والكويت.. واضاف ان الاتحاد الليتواني ابدى رغبته بالمشاركة في البطولة فيما لم يحدد اتحادا الامارات وعمان موقفيهما من المشاركة او عدمها.

يشار الى ان الاتحاد حدد البصرة مكاناً لاستضافة البطولة التي ستجري للمدة من 18 ولغاية 26 آذار المقبل، وسبق ان تفوق المنتخب القطري في النسخة الاولى التي اشتركت فيها منتخبات قطر وسوريا إلى جانب العراق.

وفاتح الاتحاد العراقي لكرة القدم ستة اتحادات لاستحصال موافقتهم في المشاركة ببطولة الصداقة الثانية التي سينظمها الاتحاد للمدة من الثامن عشر من اذار المقبل ولغاية السادس والعشرين منه.. وقال امين سر الاتحاد، صباح رضا ان “الاتحاد فاتح اتحادات اوزبكستان وعمان والامارات والكويت وسورية ولبنان.

وهذه البطولة هي الأولى الرسمية التي تقام على الملاعب العراقية بعد رفع الحظر الرسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل.

وتوج المنتخب العنابي بكأس الصداقة الدولية، بعد تحقيقه أربع نقاط من مجموع المباراتين اللتين خاضهما، بفوزه على صاحب الأرض والجمهور المنتخب العراقي الشقيق بافتتاح البطولة بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل في المباراة الثانية أمام المنتخب السوري بهدفين لكل منهما.

واستفاد المنتخب القطري من نتيجة مباراة الختام لبطولة الصداقة بين المنتخبين العراقي والسوري بعد فشل منتخب نسور قاسيون في تحقيق الفوز بفارق هدفين، وهي النتيجة الوحيدة التي كانت تقربه من اللقب.

وسيسجل التاريخ بفوز المنتخب القطري ببطولة الصداقة أنه أول منتخب يفوز في بطولة دولية على الملاعب العراقية، إذ لم يسبق لأي منتخب آخر التتويج ببطولة دولية في العراق.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، فقد حضر مباراة الافتتاح (65) ألف متفرج، وهي السعة الكاملة لملعب المباراة، في حين كان الحضور الجماهيري للمباراة الثانية بين المنتخب القطري والسوري (20) ألف متفرج، وكان الحضور الجماهيري لمباراة ختام البطولة بين العراق وسورية (50) ألف متفرج.وحصل لاعب منتخب قطر أكرم عفيف على جائزة هداف البطولة برصيد ثلاثة أهداف، بهدفين أحزرهما ضد منتخب العراق، وهدف ضد منتخب سورية، بينما حصل مدافع المنتخب القطري بسام الراوي على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.