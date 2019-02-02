ريسان الخزعلي

1 علامة في الحُب

لا قدرة َ لك َ على المحو ِ ..

لكنّك َ

ثابت ٌ

في المحوِ..

وهذه ِ دالّتي في ان أُحبّك َ…

2 صباحاً حين رششت ِ الحديقة

هذا الصباح ْ

كلُّ الشجيرات ِ توارت ْ

واستقامت نبتة ٌ أُخرى على ارض ِ الحديقة …

3 حلية الأهواري

حلية ٌ

تستميل ُ الصبيّات ِ يجمعن َ..

كذْباً نثار َ الحطب

حلية ٌ لا تراها العيون ُ..

يراها الوحيد ُ الذي يشرب ُ..

الماءَ اخضر َ من تحت ِ ظلِّ القصب …

4 المرورفي شارع الرشيد

حين َ رأيت ُ البحر َ أوّل َ مرّة ٍ

دارت مرايا / الشارع ِ الذهبيِّ / ..

هل هذا الرشيد ..؟

ورأيت ُ وجهيْ كالزجاج ِ نصاعة ً

وشممت ُ رائحة َ الوريد

…،

ماعاد َ يجمعنا التراسل ُ بالبريد

اليوم ً جئت ُ لعلّني

في (الشارع ِ الذهبيِّ) ..

امسك ُ رجفة ً للبحر ِ توصلُني

ما كان ً لي بحر ٌ..

ولا من شارع ٍ كان َ الرشيد ..!…

5 السؤال الأول

مَن اشارَ على / روبسبير كومونة /

ان يختار َ الجهة َ اليسرى من القاعة ..؟

يبدو

ان الرجل َ يجهل ُ في الميراث ِ..

لقد اورثنا عقدة َ الحبل ِ في المشنقة..!