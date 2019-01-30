الصناعة تحصل على قرارات حكومية لتأهيل عدد من المعامل والمشاريع

الصناعات الحربية تعلن امكانية تصنيع الاجزاء المطاطية

بغداد _ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن قرارات لجنة الشؤون الإقتصادية المتخذة خلال جلستها الاعتيادية لدعم القطاع الصناعي المحلي.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري أن لجنة الشؤون الإقتصادية وافقت خلال الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضرها وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري ووزير التجارة ووزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات المعنية على إعادة إدراج مشروع تأهيل مصنع نينوى للمحاليل الوريدية ضمن المشاريع المستمرة في الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن لعام 2018 وبكلفة المشروع البالغة (35) مليار دينار لإنجاز أعمال التأهيل المطلوبة .

واضاف الناطق الاعلامي أن اللجنة وافقت أيضا على إعادة إدراج مشروع معمل الأكياس البلاستيكية المنسوجة ضمن جدول المشاريع المستمرة في الموازنة الاستثمارية لعام 2018 وبكلفة العقد الكلية من أجل تصحيح وضع المشروع التنفيذي وأكمال الأعمال المتبقية.

وأضاف الشمري بأن لجنة الشؤون الإقتصادية وافقت أيضا على طلب وزارة الصناعة بشأن إدراج عدد من المشاريع ضمن فقرات مشروع تسديد حسابات المشاريع المنجزة والمحذوفة للوزارة من خلال الموافقة على شمول هذه المشاريع بالالية المعممة بكتاب وزارة التخطيط والخاصة بتمويل إكمال تنفيذ مشاريع الشركات العامة الممولة ذاتيا المدرجة على المنهاج الاستثماري من إيراداتها ، مؤكدا أن وزارة الصناعة ماضية في قطف ثمار جهودها ومساعيها ومتابعاتها المتواصلة من أجل بلوغ أهدافها الرامية للنهوض بقطاع الصناعة العراقي وجعله داعما أساسيا لاقتصاد البلد.

من جانب اخر اعلنت شركة الصناعات الحربية العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن امكانيات مصنع جابر بن حيان التابع لها في تصنيع الاجزاء المطاطية بشتى احجامها واشكالها واستعمالاتها.

واوضح مدير عام الشركة المهندس جلال عباس حسين أن لدى مصنع جابر بن حيان القدرة على صناعة المطاط بمواصفات خاصة من حيث الضغط العالي والتعرض للحرارة المباشرة والعمل بالزيوت والتي تستعملها الشركات النفطية في مصافي النفط ، مشيرا الى ان المصنع سبق ان قام وفي فترات سابقة بتجهيز مصافي الوسط والجنوب والشمال بداي فرام بقياسات متنوعة تتراوح من ( 1 ونصف أنجا الى 14 أنجا) وقد اثبتت جودتها العالية ومقاومتها لظروف العمل وبشهادة المسؤولين والعاملين في تلك المصافي.

واضاف حسين بأن المصنع يقوم حاليا بتصنيع اجزاء مطاطية لمعامل الاسمنت على وفق العقود المبرمة معها كما ان لديه الامكانيات والقوالب الخاصة بصناعة وسادات الجسور بشتى القياسات وكذلك صناعة عجلات الخلط بمصافي النفط والواشرات بشتى احجامها التي تستعملها شركات تعبئة الغاز فضلا عن حاصرات المحولات الكهربائية التي تحتاجها وزارة الكهرباء وبكثرة ، مؤكدا ان المصنع حاصل على شهادة من الجهاز المركـزي للتقييس والسيطرة النوعية تؤكـد نجاح منتجاتها ، داعـيا جـميـع مـؤسـسات الدولة والقـطاع الـخاص للاستـفادة واقتـناء منتجات المصنـع لتلبية احتياجـاتـها مـن المـطـاط بـشـتى احـجـامه ومـواصـفـاته واشكـالـه.