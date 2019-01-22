مرحباً بك في الكونجرس .. هنا كيف تدير العالم

ستيفن والت

ذبت الجلسة رقم 116 المنعقدة في الكونجرس الأميركي، انتباه المتابعين من جميع أنحاء العالم، وكذلك وسائل الإعلام، خاصة في ظل السيطرة من جانب الحزب الديموقراطي على مجلس النواب بقيادة النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي، وما قد تسببه من متاعب لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولترامب ذاته.

فإن معهد السياسة في كلية كينيدي في جامعة هارفارد استضاف منذ مدة طويلة برنامجًا لتوجيه الحزبين على مدى يومين للأعضاء الجدد في الكونجرس، بهدف المساعدة على رفع مستوى السرعة قبل توليهم السلطة في هذا العام، وشهدت نقاشًا مفعمًا بالحيوية والود.

كانت الجلسات غير قابلة للحفظ، ولم يتم الإفصاح عما قاله الأعضاء في المنتدى، أو ما كان يجب على الأعضاء الجدد أن يقولوه ردًا على ذلك. إلا أن تلك الفقرة شكلت أحد النقاط التي تم عرضها في المناقشة:

سيداتي وسادتي:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم هنا بعد ظهر اليوم. تهانينا على نجاحكم الانتخابي، وآمل أن تستعمل مواقفك الجديدة من أجل الصالح العام للبلاد. أريد أن أقدم لك أفكاري بشأن كيفية التعامل مع موضوع السياسة الخارجية، ومن ثم تقديم خمسة اقتراحات محددة لما يجب عليك فعله عندما تكون في منصبك.

من حيث كيفية التفكير في هذا الموضوع: تذكر أن السياسة الخارجية من المفترض أن تجعل الشعب الأميركي أكثر أمنا وأكثر رخاء في عالم غير مؤكد وتنافسي، مع الحفاظ على قيمنا السياسية الأساسية. إذا لم يفعل ذلك، فهذا لا يمثل عائد إيجابي على واشنطن، فالولايات المتحدة قوية، غنية، وتتمتع «بأمن حر» هائل بالنظر إلى موقعها الجغرافي، لكن الخيارات التي نتخذها في السياسة الخارجية يمكن أن تجعل الأمور أفضل أو أسوأ بالنسبة لنا وللآخرين.

وبهذا المعيار، كانت السياسة الخارجية الأميركية في العقود الأخيرة فشلاً في الغالب. ليس كل الوقت، أو كل شيء بالطبع، ولكن من الصعب النظر إلى ربع القرن الماضي من دون إحساس قوي بخيبة الأمل.

لنفترض أن العلاقات مع روسيا والصين كانت جيدة قبل 25 عامًا، اذ عززت عملية أوسلو الأمل في سلام دائم في الشرق الأوسط. اليوم، «حل الدولتين» هو «شعور كأنه نكتة قاسية»، والمنطقة الأوسع تعاني من العنف والمعاناة.

قبل خمسة وعشرين عاماً، لم يتعرض الإرهابيون الأجانب للاعتداء على الوطن الأميركي ولم نبدأ حربين فاشلتين في العراق وأفغانستان بتكلفة عدة آلاف من الأرواح وتريليونات الدولارات.

قبل خمسة وعشرين عامًا، كانت الديمقراطية تنتشر في جميع أنحاء العالم، اليوم هي في التراجع. في الواقع، وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس، فإن عام 2018 قد شهد العام الثاني عشر على التوالي انخفاض في معدلات الحرية العالمية.

قبل خمسة وعشرين عامًا، كان الاتحاد الأوروبي يتوسع ويخلق اليورو، اليوم، صوتت بريطانيا للمغادرة، والقوى الليبرالية بدأت تتجذر في جميع أنحاء أوروبا.

قبل خمسة وعشرين عامًا، لم يكن لدى كوريا الشمالية قنابل نووية، ولم تكن لدى إيران قدرة تخصيب نووية. ومنذ ذلك الحين، قامت كوريا الشمالية والهند وباكستان باختبار الأسلحة النووية، وإيران بات لديها القدرة على الحصول على قنبلة إذا قررت أنها تريد ذلك. وعلى طول الطريق، ساعد التدخل العسكري الأميركي في إنشاء دول فاشلة في ليبيا واليمن والصومال وسوريا وبعض الأماكن الأخرى، من دون أن تلوح لها نهاية في الأفق.

إن الولايات المتحدة ليست وحدها المسؤولة عن كل هذه التطورات المؤسفة، لكن بصماتها موجودة على الكثير منها، في ظل كل من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين. لذا عندما تكون في وظائفك الجديدة وحان الوقت للتعامل مع السياسة الخارجية، أحثك على إبداء موقف متشكك حيال الكثير من أعمالنا الأخيرة، والتفكير في هذه الأخطاء المتكررة، بالإضافة إلى بعض الأشياء التي قمنا بها تم على أكمل وجه.

بعض الاقتراحات المحددة

أولاً: عندما سألت طلابي عما اعتقدوا أنه ينبغي عليّ أن أخبركم به، شدد العديد منهم على الحاجة إلى إصلاح مؤسسات الديمقراطية الأميركية، والبدء في سد الفجوة العميقة القائمة بين أحزابنا السياسية. أنا موافق، في الواقع أنا أزعم أن إصلاح ديمقراطيتنا هنا في الوطن أكثر أهمية من الترويج له في الخارج. لا يمكن أن تكون السياسة الأميركية صحية عندما يكون حزبانا الرئيسان أكثر حزبية من الجمهور العام، وهو شرط يجعل من الصعب اتخاذ إجراء فعال بشأن أي من القضايا الرئيسية التي تواجهنا الآن.

لذا، فإنني أحثكم كخطوة أولية على البحث عن قضايا السياسة الخارجية التي ينبغي أن يكون التعاون بين الحزبين فيها نسبيًا سهل التحقيق. على سبيل المثال، يجب أن يكون من السهل على كل من الجمهوريين والديمقراطيين الموافقة على أن الحصول على مزيد من السيطرة الآمنة على الأسلحة النووية في العالم (والمواد القابلة للانشطار) أمر مرغوب فيه. على محمل الجد، وهل يعتقد أي شخص أنه أمر جيد عندما تكون المواد الانشطارية خاضعة لحراسة ضعيفة أو غير مضمونة؟ وقد لعب الكونجرس دورًا بناءً في هذا المجال في الماضي -وعلى الأخص من خلال برامج الحد من التهديدات التعاونية لـ Nunn-Lugar -وقد تصبح اتفاقية الحزبين بشأن هذه القضية تشكل مبادرة مهمة في هذا الصدد.

ثانيًا: يجب أن تتكاتف المؤسسات التنفيذية مع مجلس الشيوخ وإلغاء تصريح 2001 لاستعمال القوة العسكرية. الذي تم إصداره في الأصل لمنح إجراء عسكري ضد القاعدة بعد 11 سبتمبر ايلول، لكنه امتد إلى ما هو أبعد من الاعتراف في السنوات اللاحقة واستعمل لتبرير أي عمل عسكري، مثل قرار جورج بوش أو باراك أوباما أو دونالد ترامب باتخاذه. كما مرر الكونجرس أيضًا قرارات منفصلة في عام 2002 لتغطية غزو العراق، وكلا القرارين الآن عفا عليها الزمن بنحو مخيف. وقد استعملهم الرؤساء اللاحقون من كلا الطرفين لإضفاء الشرعية على العمليات العسكرية التي هي في أفضل الأحوال مرتبطة بنحو خاطئ بالولايات الأصلية للكونجرس، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم رغبة الكونجرس السابق في تحمل المسئولية عن هذه الإجراءات بالتصويت على تصريح جديد.

وبدلًا من السماح للمؤسسات التنفيذية باستعمال القوة مهما كان، وأينما أراد ذلك، يجب على الكونجرس إلغاء هذه التراخيص التي عفا عليها الزمن، وإذا ما رأت ذلك مناسبًا، فقم بالتصويت للأذونات الجديدة. (السناتور جيف ميركلي من ولاية أوريجون لديه مسودة اقتراح جيدة جدًا يجب عليك إلقاء نظرة عليها). وإذا حصل جون بولتون على رغبته وقررت إدارة ترامب أن تذهب إلى الحرب مع إيران، فاجعلهم يصعدون إلى كابيتول هيل والحصول على إذنك أولاً، اذ أن الدستور الذي أقسمتم على تأييده يتطلب ذلك، وهذا هو عملك.

ثالثًا: التعرف على الصين. قد يعرف بعضكم الكثير عن الصين بالفعل، لكن معظمكم ربما لا يفعل ذلك. هذا ليس خطأك ربما كان لديك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها في السنوات الأخيرة. لكن خلال العقود القليلة المقبلة، سوف تؤثر العلاقات مع الصين وتطور الأوضاع السياسية في آسيا على أمننا وازدهارنا أكثر بكثير مما يحدث في أوكرانيا وسوريا واليمن وأفغانستان، أو معظم الأماكن الأخرى في الولايات المتحدة. وهذه ليست حجة لتجاهل بقية العالم، ولكنها حجة لتحديد أولويات واضحة.

يجب أن تجعل من أولوياتك أن تتعلم أكبر قدر ممكن عن منافسك الجيوسياسي الجاد الوحيد. لكن من فضلكم تفهموا أن هناك مجموعة واسعة من الآراء بشأن هذا الموضوع، حيث يعتقد بعض الخبراء أن الصين سوف تستمر في صعودها بلا هوادة، في حين يصر آخرون على أنها تواجه رياحًا معاكسة متزايدة، وما تزال أضعف بكثير مما نحن عليه، وربما لن نلحق بها أبدا. إذا كنت تريد التصويت بطريقة مسئولة، فأنت بحاجة إلى معرفة المزيد بشأن هذا الجدل وتحديد المكان الذي تقف فيه.

رابعًا: الحصول على تذكية حول العقوبات. قم بمقاومة إغراء التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة في كل مرة تغضب فيها مما فعله بلد آخر، أو عندما يأتي إليك بعض أعضاء جماعات الضغط المحلية أو الأجنبية بمشروع قرار أو خطاب «زميل عزيزي» للتوقيع عليه. يمكن للعقوبات أن تكون جزءاً قيماً من استراتيجية دبلوماسية متقنة الصنع، ولكنها تشبه إلى حد ما الشتم: تضيع قيمة الصدمة إذا كنت تستعملها كثيرًا. واستعمالها لأغراض رمزية بحتة، أسوأ من كونها بلا جدوى -وهو غالبًا ما يؤدي إلى نتائج عكسية.

وفي أثناء وجودك في الكونجرس، تذكر أن الدبلوماسية الفعالة تنطوي على حل وسط. إذا لم تحصل الدول الأخرى على ما يريدونه عندما يتفاوضون معنا، فلن يكون لديهم أي حافز للتوصل إلى اتفاق أو الاحتفاظ بالصفقة مع مرور الوقت. لذا يرجى عدم اتهام الرئيس أو ممثلي «التهدئة» عندما يتفاوضون على ترتيبات ذات منفعة متبادلة ولكن لا يقدمون لنا كل ما كنا نريده. هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية، والتظاهر بأن الولايات المتحدة تستطيع ببساطة إملاء الشروط على الآخرين هي وصفة للفشل المتكرر.

خامساً: كن حذرًا من محاولة إعادة تشكيل العالم على صورتنا. وأن المثل السياسية الأمريكية رائعة، وقد أقسمت اليمين على دعمها هنا. لكن ليس كل مجتمع يشاطر هذه الالتزامات، وغالبًا ما تكون الجهود الحثيثة لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الليبرالية الأخرى ذات نتائج عكسية. يمكننا تعزيز هذه القيم على أفضل وجه في الخارج من خلال وضع مثال جيد في المنزل بحيث يرى الآخرون أن مجتمعنا يعمل بنحو جيد ويقتنعون بالبحث عن شيء مماثل لأنفسهم. وهذا سبب آخر يجعلكم تعملون جميعًا على معالجة المواقف السامة التي تشل العديد من مؤسساتنا السياسية، بما في ذلك الكونجرس نفسه. كيف يمكن لنا أن نقول للدول الأخرى أن تتبنى الديمقراطية، وسيادة القانون، وغيرها من المفاهيم الليبرالية عندما يكون نظامنا الخاص به مختلًا إلى هذا الحد؟

نقطة أخيرة: أشجعكم على أن تظلوا متشككين فيما تخبرك به نخبة السياسة الخارجية (وأن تكون منصفًا، وأن النخبة تضم أساتذة هارفارد مثلي). لذا عندما يأتي شخص ما إلى الكابيتول هيل للإدلاء بشهادته، لا تنظر فقط إلى سيرته المتألقة، تعرف على أنواع السياسات التي ساندوها في الماضي، ثم فكر في مدى نجاح هذه النصيحة.

عندما يخبرك الناس بما يجب فعله بسجلات تتبع سيئة، قد ترغب في استبعاد نصائحهم. كثير.

تأكد من الاستماع إلى مكوناتك، أيضًا. ليس فقط مجموعات الاهتمامات الخاصة التي سرعان ما تجد طريقها إلى مكتبك وتغمر لوحة مفاتيحك بالمكالمات، ولكن أيضًا أولئك الأميركيين الذين لا يشاركون في الشؤون الخارجية كثيرًا. ولا يعرف الأميركيون أو يهتمون كثيراً بالكثير من السياسة الخارجية -جزئياً لأنهم يفهمون أن البلد آمن بالفعل -لكنني أعتقد أن الكثير من غرائزهم سليمة إلى حد ما. ولا تنسَى: إذا واصلت التصويت على مبادرات السياسة الخارجية التي تفشل مرارًا وتكرارًا، فقد تكون أيامك في المكتب أقصر مما قد ترغب. حظا سعيدا!

هذا ما قلته لهم، لا أعرف كيف تم استلامه، أو إذا كان لها أي تأثير على أي من سلوكياتهم، على الرغم من أنني أتيحت لي بعض المحادثات الممتعة بعد اللجنة مع أعضاء جدد من كلا الطرفين. سأكون مهتمًا لمعرفة ما إذا كان الجمهور الجديد قادرًا على تحسين أداء أسلافهم. يجب عليهم؛ ليس بالضبط نقطة عالية للتخلص منها.

ترجمة: مصطفى صلاح

المركز العربي للبحوث والدراسات