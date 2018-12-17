مركز تبادل المعلومات الرباعي أمّن قتل آلاف من داعش بينهم 430 قياديا

يضم العراق وروسيا وسوريا وايران

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية، امس الأحد عن مقتل الالاف من مسلحي تنظيم داعش بينهم 430 ً قياديا، بتعاون استخباري مع 3 دول.

وقدم مدير الاستخبارات، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، خلال ترؤسه المؤتمر السنوي الرابع لمركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم روسيا، ايران، سوريا، والعراق، وعقد بمقر مديرية الاستخبارات العسكرية في بغداد، ايجازا بالمهام التي اضطلع بها المركز في محاربة داعش في العراق وسوريا، “والتي شكلت ركنا مهما من اركان النصر الكبير الذي تحقق”، وفق بيان للمكتب الإعلامي للاستخبارات.

وأوضح العلاق، بـ “إحصائيات رقمية، ما اثمرت عنه المعلومات التي قدمها المركز من خسائر بالأرواح والمعدات والامدادات لعصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا”.

وأشار إلى “التعاون المثمر والمستمر بين دول المركز في تبادل المعلومات” ً ، ملمحا في الوقت ذاته الى “خطوات مستقبلية ستشارك بها دول المركز من اجل تطويره وجعله من المراكز الامنية الدولية المرموقة المساهمة بتعزيز الامن العربي والاقليمي والدولي”.

وكشف مدير الاستخبارات العسكرية عن “قيام المركز بتزويد الجيش العراقي والسوري بأكثر من 5780احداثية و2075 معلومة استخبارية أدت الى مقتل الالاف من الدواعش بينهم 430 قيادي لتلك العصابات”.

ولفت إلى أن هذه المعلومات أدت الى “تدمير 200 مركز قيادة وسيطرة، و301 مستودع أسلحة، و196 معملا للتفخيخ، و170 مضافة، والمئات من العجلات والمدرعات والاسلحة والعشرات من الطائرات المسيرة”.