البدء بإعادة بناء الجامع النوري والحدباء في الموصل

بتمويل 50 مليون دولار من الامارات

نينوى – الصباح الجديد:

وضعت الحكومة المحلية لمحافظة نينوى امس الأحد، حجر الأساس لإعادة بناء الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل، بتمويل من دولة الإمارات العربية .

وجاء ذلك ضمن احتفالية بسيطة في باحة المسجد، الذي فجرته ومئذنة الحدباء التاريخية عناصر داعش في حزيران من العام الماضي، خلال معركة تحرير الموصل من التنظيم الإرهابي.

ووضع حجر الأساس لمسجد النوري ومئذنة الحدباء، مدير ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، ومحافظ نينوى نوفل العاكوب ومممثلين عن دولة الإمارات، بحضور ممثلة منظمة اليونيسكو في العراق لويز هاكستاوزن.

وقال مدير الوقف السني في محافظة نينوى، أبو بكر كنعان: “المشروع يتضمن الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة، مع توسيع في مرافق ملحقات الجامع ببناء منشآت جديدة”.

ومن جانبه قال عضو مجلس المحافظة حسام العبار ان ” منظمة اليونسكو اشترطت عدم اجراء اي تغيير في خرائط الجامع باستثناء توسعة محيطه بعد إزالة بعض المنازل من محيطه فضلا عن إبقاء بعض اثار الدمار الذي خلفه تنظيم داعش الاجرامي”، مشيرا الى ان ” اعادة اعمار الجامع ستشمل المناطق المحيطة به”.

يشار إلى أن العراق ودولة الإمارات كانا قد توصلا في نيسان الماضي إلى اتفاق ينص على إعادة إعمار الجامع والمئذنة، فيما أعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.