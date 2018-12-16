اليوم.. الشرطة المتصدر في اختبار صعب أمام الحدود

مباراة واحدة في افتتاح الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتح فريق الشرطة المتصدر بنقاطه الـ 27، مباريات الجولة 13 من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز وهو يلاقي فريق الحدود الذي يقف عند المركز السابع ولديه 17 نقطة في ملعب الشعب الدولي اليوم الاحد.

من جانبه، أكد عادل نعمة، مدرب نادي الحدود، أنه سيخوض مباراة الشرطة، اليوم الأحد، بأسلوب تكتيكي مختلف، يتناسب مع طريقة الخصم.

وقال نعمة في تصريحات صحفية «مباراة اليوم صعبة للغاية، نظرًا لما يمتلكه الخصم من مقومات ولاعبين مميزين».وتابع «سندخل المباراة بتكتيك مختلف يتناسب مع حجم المنافس، نأمل أن يطبق اللاعبون ما نحدده لهم من واجبات، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».وأوضح نعمة «عامل الوقت لم يسعفنا، حيث واجهنا السماوة الأربعاء الماضي، كنا بحاجة إلى الخلود للراحة بعد مشقة السفر». وشدد عادل نعمة على اكتمال صفوف فريقه الحدود، من أجل تجاوز عقبة الشرطة.

وتجرى يوم غدٍ الاثنين 4 لقاءات ضمن الجولة ذاتها، ملعب الشعب الدولي، يضيف مباراتين، الاولى، مباراة الجوية والكرخ ، الصقور تملك 24 نقطة بالمركز الرابع، في حين للأصفر 27 نقطة بمركز الوصافة، تعقبها مباراة ، الزوراء والصناعات الكهربائية، الاول يقف ثالثا وله 25 نقطة، والثاني يملك 11 نقطة بالمركز الرابع عشر، وفي ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة تقام مباراة نفط الجنوب الذي يقف بالمركز الحادي عشر وله 13 نقطة امام فريق النفط سادس اللائحة بنقاطه الـ 17.

اما ملعب امانة بغداد، فيضيف لقاء فريقي الحسين الذي يحتل الترتيب الثامن عشر وله 8 نقاط، امام فريق الميناء صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة، بعد غدٍ الثلاثاء، باجراء 5 مباريات، ملعب الكرخ يشهد لقاء الطلبة والسماوة، الاول ثامن الترتيب وله 16 نقطة، والثاني بالمرتبة الـ 13 برصيد 12 نقطة، فيما تقام مباراة اربيل وأمانة بغداد في ملعب فرانسوا حريري، أهل الدار بالمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، والضيوف بالترتيب السادس عشر وله 10 نقاط.

ويضيف الديوانية في ملعبه فريق النجف، صاحب الارض بالمركز 20 الاخير وله 8 نقاط، اما الضيف، فيقف بالمركز الخامس عشر وله 11 نقطة، اما مباراة نفط الوسط والكهرباء فستقام في ملعب النجف الدولي، للاول 15 نقطة بالمركز التاسع، وللثاني 8 نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير، وتجرى مباراة نفط ميسان والبحري في ملعب الميمونة، المضيف يملك 20 نقطة بالمركز الخامس، والضيف يأتي بالمركز 17 وله 9 نقاط.

ويُراهن الجهاز الفني الجديد لنفط الوسط، على رفع الحالة المعنوية للفريق، قبل مواجهة الكهرباء، بعد غد.. وكانت الهيئة الإدارة لنفط الوسط، عينت قبل 3 أيام، المدرب راضي شنيشل، بدلًا من ماجد نجم، بعد تراجع نتائج الفريق الذي فشل في تحقيق أي فوز في آخر 5 مواجهات بالدوري.

وقال جبار هاشم، المدرب المساعد للفريق في تصريحات ل: «الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، لكن لا يمكننا خلال هذه الفترة القصيرة تغيير الأسلوب التكتيكي، لذا سنراهن على رفع الروح المعنوية مع التأكيد على الواجبات الفردية للاعبين داخل الملعب».

وبيَّن «هدفنا من المباراة النقاط الثلاث فهي مهمة للفريق قبل فترة التوقف التي نعول عليها في تغيير الأسلوب التكتيكي، وإضافة مجموعة جديدة من اللاعبين أثناء الانتقالات الشتوية».ولفت إلى أن «الفريق جاهز باستثناء إيقاف المحترف البرازيلي فرناندو، وشكوك حول مشاركة أحمد عيسى بسبب الإصابة».

وأشار إلى أن «الكهرباء من الفرق الشبابية المميزة، لكن المباراة ستكون في ملعبنا، وفريقنا عازم على خطف النقاط الثلاث وبالتالي سندخل المباراة بخيار الفوز».

وتجرى جميع المباريات في الساعة 2 ظهرا، باستثناء مباريات الجوية والكرخ التي تجرى في الساعة الثانية والنصف ظهرا، والشرطة بمواجهة الحدود، ونفط الوسط بملاقاة الكهرباء، فتقامان في الساعة الرابعة والربع عصرا، الزوراء امام الصناعات الكهربائية وتقام في الساعة السادسة مساءً.

اما صراع الهدافين، فيشهد اعتلاء لاعب نفط ميسان وسام سعدون الصدارة وله 8 أهداف، يطارده 4 لاعبين ولكل منهم 7 أهداف، هم، ثنائي الشرطة، علاء عبد الزهرة، والمحترف المالي، الحسن ديالو، ولاعب النفط محمد داود، ولاعب الكرخ محمود خليل.