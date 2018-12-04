  • الثلاثاء , 4 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إلغاء نقطة كمركية بين نينوى وكركوك وإنسحاب موظفيها

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلن النائب عن محافظة نينوى، شيروان جمال الدوبرداني، عن انسحاب موظفي منفذ (فايدة) الواقع بين محافظتي نينوى وكركوك، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال الدوبرداني في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “الاجراءات الكمركية في منفذ فايدة ألغيت وأصبح بإمكان المواطنين من إدخال بضائعهم دون عراقيل”.
وأكد، ان “جميع الموظفين في نقطة فايدة في نينوى وكركوك تركوا مواقعهم وانسحبوا بعد القرار الذي صدر مؤخرا بإلغاء النقطة”.
وكان النائب شيروان الدوبرداني قد طالب لاكثر من مرة بإلغاء النقاط الكمركية بين نينوى والمحافظات، نظرا للآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك وتسببها في إرتفاع أسعار البضائع داخل نينوى.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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