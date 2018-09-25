العراق وفنلندا يبحثان دعم مراكز التدريب المهني

مقترح لتوأمة المؤسسات التدريبية بين البلدين

متابعة الصباح الجديد:

بحث مدير عام دائرة التدريب والتشغيل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المهندس عمار عبد الواحد مع سفيرة جمهورية فنلندا دعم مراكز التدريب المهني وتطوير مناهج التدريب فيها على وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وقال المدير العام ان بعض المحافظات بحاجة الى دعم في مجال التدريب المهني ومنها محافظة المثنى، إذ لا تمتلك مركزا للتدريب المهني ، مضيفا ان الاجتماع تطرق الى مقترح لتوأمة المؤسسات التدريبية في جمهورية فنلندا مع دائرة العمل والتدريب المهني للارتقاء بالواقع التدريبي في العراق وبناء قدرات العاملين في الدائرة.

الى ذلك زار المدير العام مركز التدريب المهني في كربلاء واطلع على الامور المتعلقة بتدريب الباحثين عن العمل، فيما ابدى استعداده لتذليل المعوقات لمواصلة تدريب الباحثين.

كما اطلع عبد الواحد على تحضيرات المركز لبرنامج (CBT) للتدريب المبني على الكفاءة، وكذلك تفقد قسم العمل في المحافظة لمتابعة اجراءات ترويج ومنح القروض للوجبات التي تم اطلاقها ، فضلا عن متابعة عمل مفتشي العمل.

من جانب اخر وبمبادرة من سفيرة الطفولة في العراق الدكتورة زينة القرغولي، وزعت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معينات طبية بين عدد من الاطفال المعوقين.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الهيئة وبالتنسيق مع سفيرة الطفولة اقامت فعالية تضمنت توزيع كراسٍ مدولبة بين عدد من الاطفال المعاقين في خطوة لزرع الفرحة والبسمة في نفوس هذه الشريحة، مشيرا الى ان الفعالية تضمنت ايضا تقديم إرشادات توعوية عن الاهتمام بالنظافة والعناية بالصحة العامة.

وبين ان الفعالية جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة المهندس محمد شياع السوداني الذي يؤكد على ضرورة التواصل مع الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة لتقديم الدعم والمساندة للأطفال .

واضاف ان الفعالية اقيمت باشراف مدير مكتب هيئة رعاية الطفولة الدكتورة عبير الجلبي التي ثمنت جهود سفيرة الطفولة التي تبذلها في دعم الطفولة في العراق، لافتة الى ان رعاية هذه الفئة تتطلب تظافر جهود الجميع نتيجة للتحديات التي تمر بها البلاد واثرت على واقع الطفولة فيها.

واكدت الجلبي ان وزارة العمل لها دور كبير في دعم وتمكين هذه الفئات للحصول على حقوقها من خلال هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي تواصل عملها لشمول جميع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالبرامج التي تقدمها لدعم هذه الشريحة لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع.

الى ذلك اثنى وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني على الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل الباحثين الاجتماعيين المعنيين باجراء المسح الميداني وملء استمارة البيان السنوي للعوائل المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية .

وقال منعم ان هيئة الحماية الاجتماعية تجري مسحا ميدانيا للعائلات المشمولة باعانة الحماية الاجتماعية لغرض ملء استمارة البيان السنوي لضمان منح المستحقين الفعليين مبلغ الاعانة وكشف المتجاوزين مشيرا الى ان عملية البحث تشمل بغداد والمحافظات .

واضاف ان الوزير وجه هيئة الحماية الاجتماعية بالاسراع في انجاز استمارات البيان السنوي التي تشمل ملء الاستمارة وادخالها ضمن قاعدة بيانات موحدة لافتا الى ان لكل باحث اجتماعي نسبة انجاز تظهر ضمن نتائج العمل وان هنالك باحثين اجتماعيين تميزوا بسرعة الانجاز والدقة في ادراج المعلومات لذا اوعز الوزير بمنحهم كتاب شكر وتقدير وتكريمهم لجهودهم الاستثنائية .

المتحدث الرسمي بين ان تكريم الموظفين الكفوئين يندرج ضمن سعي الوزارة لزرع روح المنافسة الايجابية بينهم من جهة ويخدم المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة من جهة اخرى منوها الى ان المكرمين الاوائل كانوا من مختلف المحافظات .

يشار الى ان استمارة البيان السنوي تحتوي على معلومات تخص المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية كالحالة الاجتماعية والصحية ومستوى خط الفقر لضمان استحقاق المستفيد لمبلغ الاعانة من عدمه وان المبالغ المستردة من المتجاوزين يتم منحها الى مستفيدين جدد وفق الضوابط المعنية بالشمول .