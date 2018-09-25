وزير الصناعة يبحث مع شركة سويسرية إقامة المشاريع المشتركة

«الغذائية» تطرح إنتاجها الجديد من الحليب المطعم بالكاكاو

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مع وفد شركة برومونت السويسرية آفاق التعاون المستقبلي وإمكانية إقامة مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة ورغبتها الجادة بالتعاون مع الشركات العالمية التي تتمتع بالكفاءة الفنية والمادية والسمعة الجيدة ، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الشركة كونها من الشركات المعروفة والمتخصصة بالصناعات النفطية والتعدينية والتي بالإمكان الدخول معها في اتفاقات شراكة وعقود استثمار حقيقية في ظل القرارات الحكومية الداعمة لهذا الجانب ، اضافة الى توجه الدولة والوزارة نحو إبرام عقود المشاركة والاستثمار لتطوير قطاعات الدولة والنهوض بالتنمية والاقتصاد في البلاد .

ووجه الوزير بإجراء زيارة عاجلة إلى مصانع الشركة العامة للصناعات التعدينية للاطلاع على طبيعة الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا والخبرات المتوفرة فيها والتعرف على القدرات التي تتمتع بها والبحث في إمكانية فتح قنوات تعاون وتواصل بين الطرفين.

من جانبه استعرض مدير شركة برومونت السويسرية مجالات عمل ونشاط الشركة حيث أنها تختص بالصناعات النفطية وبالامكان التعاون في مجال تطوير الأرصفة التابعة لوزارة الصناعة بشكل حضاري وجديد وتحقيق الاستفادة القصوى منها ، مبدياَ الاستعداد التام للتعاون مع العراق وفتح افاق جديدة للعمل المشترك مع شركات وزارة الصناعة والمعادن من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الدوائر والشركات ذات العلاقة والمسؤولين المعنيين بغية التوصل إلى تفاهمات تصب في مصلحة الجانبين.

على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة للمنتجات الغذائية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن انتاجها الجديد من الحليب المعقم والمطعم بالكاكاو.

وقال مصدر مخول في الشركة لمركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة ان معمل الفرات في مصانع البان ابو غريب التابعة للشركة باشر بانتاجه الجديد من الحليب المعقم المطعم ( حليب بالكاكاو) بطاقة انتاجية تقدر بـ ( 10) اطنان بالساعة لرفد الاسواق المحلية من خلال مكاتب ولجان البيع المباشر لدى الشركة المنتشرة في محافظة بغداد وسائر المحافظات العراقية الاخرى ، مبينا ان المنتج الوطني من هذه المادة الحيوية يضاهي قرينه المستورد من البلاد العربية والاجنبية بالجودة والنوعية.

واكد المصدر سعي الشركة للبحث وتطوير منتجاتها وايجاد ما هو جيد وجديد بما يتماشى مع متطلبات المستهلك والسوق لتحقيق الاقبال على شراء منتجات الشركة من مادة الالبان التي كانت تحظى بسمعة جيدة وحضور واسع على مدى السنوات الماضية من الخبرة والنوعية.

من جانبها واصلت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز الشركة العامة لتعبئة الغاز بمنتجاتها من ملحقات اسطوانة غاز الطبخ على وفق العقد المبرم بين الطرفين.

وقال مدير عام الشركة المهندس مثنى عطالله وهيب ان الشركة سوقت دفعة جديدة من ملحقات اسطوانة غاز الطبخ المنتجة لصالح شركة تعبئة الغاز بكمية بلغت ( ١٣) الف سيت من الواقية والقاعدة الخاصة باسطوانة غاز الطبخ ، مؤكدا ان شركته عازمة على تعزيز التعاون مع الشركة العامة لتعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط وانه سيتم تسويق بقية المنتجات المتفق عليها خلال الأيام القليلة المقبلة .

كما جهزت الشركة الوكيل المعتمد لشركة فوكس للزيوت بانتاجها من البراميل المعدنية على وفق العقد المبرم بين الطرفين.

وقال المدير العام ان شركته سوقت دفعة من البراميل المعدنية بكمية (250) برميلا سعة (220) لتر الى الوكيل المعتمد لشركة فوكس للزيوت على وفق المواصفات والقياسات العالمية والمطلوبة من الجهة المستفيدة ، مشيرا الى ان مشروع انتاج البراميل من المشاريع الحديثة التي تسعى الشركة من خلاله الى رفد السوق المحلية بالبراميل المعدنية مختلفة السعات من (20 الى 240) لترا والتي تصلح للاستعمال الصناعي والحفظ الغذائي بطاقة انتاجية تبلغ (200) برميل في الساعة.

وافصح وهيب عن توجه الشركة لتوقيع عقد جديد مع الجهة ذاتها وبمواصفات جديدة وبكميات تزيد على (10) الاف برميل للاستعمال الصناعي.