القبض على داعشيين اثنين احدهما المسؤول عن عمليات القتل والاغتصاب في الموصل

بغداد – الصباح الجديد

القت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض داعشيين اثنين احدهما المسؤول عن عمليات القتل والاغتصاب في الموصل.

وذكر بيان لمركز الاعلام الامني، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين في منطقة القيارة بالموصل أحدهما من العناصر البارزة في تنظيم داعش يدعى(ابو زبير) وهو مسؤول عن العديد من عمليات القتل والاغتصاب في المدينة لدى سقوطها بيد داعش”.

واوضح ان “هذه العملية تأتي ضمن فعاليات مديرية الاستخبارات العسكرية المتضمنة ملاحقة وتعقب ما تبقى من تنظيم داعش ، ومن بينها القبض على هذين الارهابيين وهما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب”.