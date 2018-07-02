الملف الأمني

تفجير مسيطر عليه لمخلفات داعش غربي بغداد * عملية عسكرية لملاحقة إرهابيين في محيط كركوك

اعتقال”مفرزة إرهابية” بعملية نوعية في سامراء * تحرير 3 مخطوفين واعتقال خاطفيهم بصحراء الرطبة

بغداد – تفجير مخلفات

ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد امس الاثنين ان مفرزة امنية قامت بتفجير مسيطر عليه لمواد متفجرة من مخلفات تنظيم “داعش” غربي العاصمة.

وقال المصدر ان “الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد قام بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، في منطقة الزيدان غربي بغداد”.

ديالى – انفجار عبوة

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى امس الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في اطراف خانقين شمال شرقي المحافظة، فيما اشار الى عدم تسجيل اصابات بشرية.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعي قرب قرية كلهر جنوب قضاء خانقين، (100كم شمال شرقي المحافظة)، انفجرت، صباح يوم امس لدى عبور مركبة ما أدى إلى حدوث أضرار مادية من دون تسجيل اصابات بشرية” ، مضيفا أن “الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة الجهات التي تقف وراءه”.

كركوك – عملية عسكرية

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين، بأن قوات الشرطة الاتحادية انطلقت بعملية عسكرية لملاحقة عناصر داعش في محيط كركوك.

وقال المصدر إن ” جحافل القوات الخاصة من الشرطة الاتحادية توجهت الى مناطق في محيط كركوك”، مضيفا ان “ذلك جاء لشن عمليات عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي.

بابل ـ اعتقال مطلوبين

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاثنين القاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف الجرائم في عموم المحافظة.

وبين المصدر ان قوات امنية نفذت عمليات تفتيش لتعقب المطلوبين ، تمكنت خلالها من ألقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء بجرائم جنائية ومخالفات متنوعة، مشيراً الى ان العمليات جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة واستهدفت مناطق متفرقة في عموم أنحاء المحافظة

صلاح الدين – عملية نوعية

كشف الناطق باسم مركز الإعلام الأمني امس الاثنين اعتقال “مفرزة ارهابية” في سامراء تعمل ضمن ما يسمى بولاية صلاح الدين .

وقال الناطق العميد يحيى رسول إن “مديرية الاستخبارات العسكرية – خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة للمديرية وبعملية نوعية استباقية واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القبض على مفرزة ارهابية في سامراء تعمل ضمن ما يسمى ولاية صلاح الدين” ، مؤكدا انه ضبط بحوزتهم عبوات ناسفة معدة للتفجير كانوا يحاولون استعمالها لاستهداف المدنيين العزل وقواتنا الأمنية، واحيلوا للقضاء على وفق احكام المادة 1/4 إرهاب”.

الانبار – تحرير مختطفين

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاثنين تحرير ثلاثة مخطوفين واعتقال اثنين من خاطفيهم بصحراء الرطبة.

وقال المصدر ان “خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ب‍وزارة الداخلية ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار تمكنت من إطلاق سراح 3 من المخطوفين من أهالي الرطبة من الذين اختطفوا في صحراء الرطبة” ، مضيفا انه القي القبض على اثنين من المجرمين الذين اشتركوا في عملية الخطف خلال عملية أمنية مشتركة”.

النجف – عمليات دهم

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت امس الاثنين القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في سيطراتها الامنية.

واوضحت المديرية ان مفارز سيطرة عبد الله ابو نجم القت القبض على مطلوب على وفق المادة 5 اولا

ومحكوم 5 سنوات، فيما تمكنت القوات الامنية المتواجدة في سيطرة ام عباسيات الاول من القبض على متهم على وفق المادة 453 والثاني على وفق المادة 5 من قانون العقوبات .

ميسان – حملات دهم

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الاثنين ان مفارز امنية شنت حملات واسعة بحق المطلوبين للقضاء أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين بجرائم استناداً لإحكام قضائية مختلفة .

وبين المصدر ان المتهمين القي القبض عليهم على وفق مواد قانونية وقضايا جنائية فضلاً عن ضبط أسلحة نارية واعتدة .

ذي قار – سطو مسلح

اكد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاثنين ان مفارز امنية القت القبض على متهمين اثنين بجرائم سطو مسلح في المحافظة.

وذكر المصدر ان “مفارز مركز شرطة البطحاء تمكنت من القاء القبض على متهمين يرمز لاسميهما {ع.ن.ش} 35 عاما و المتهم {ح. ع. ح} 31 عاما يسكنان ناحية البطحاء {42كم غرب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار}, والمطلوبين وفق احكام المادة 443ق.ع لارتكابهما جريمة سطو مسلح”.