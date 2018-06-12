يونامي تحث العراقيين على حماية صناديق الاقتراع وحل النزاعات الانتخابية قانونياً

بغداد – الصباح الجديد

حثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، اليوم الاثنين، العراقيين على حل النزاعات الانتخابية عبر الطرق السلمية والقانونية، بعد حريق مخازن المفوضية امس الاحد.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، في بيان، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه ، إن “السلطات المختصة مطالبة بالتحقيق على وجه السرعة في الشكاوى المتعلقة بالتلاعب والانتهاكات الانتخابية وبطريقة شفافة لتعزيز العملية الانتخابية وشرعية النتائج بما يتماشى مع قوانين ودستور العراق”.

ودعا القادة السياسيين العراقيين وأنصارهم إلى “التقيد بالحلول السلمية والالتزام بحل أي نزاعات انتخابية من خلال القنوات القانونية”.

كما دعا جميع القادة والكيانات الدستورية والسياسية إلى” العمل معاً لدعم خطوات معالجة الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، لدعم العمليات الانتخابية والسياسية”.

وحث كوبيتش” الحكومة وقوات الأمن ومفوضية الانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية صناديق الاقتراع والمواد الأخرى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية في ضوء حادث الحريق الأخير بمستودعات المفوضية في بغداد”، معبرا عن” استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمفوضية الانتخابات”.

وشهدت بغداد امس الاحد، حريق هائل في ثلاث مخازن للمفوضية في جانب الرصافة منها، الا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق والحفاظ على الأصوات الانتخابية بحسب وزارة الداخلية.

فيما اكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات معن الهيتاوي، احتراق جميع أجهزة تسريع نتائج الانتخابات والتحقق الالكترونية الخاص بمكتب انتخابات بغداد الرصافة.