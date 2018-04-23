الملف الأمني

اعتقال اثنين من المطلوبين على طريق أبي غريب ـ الفلوجة * القبض على عدد من المتهمين بجرائم شتى في بابل

تفجير أكداس كبيرة من مخلفات داعش في صلاح الدين * انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في شط العرب

بغداد – اعتقال مطلوبين

ذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني أمس الاثنين أن قوة أمنية ألقت القبض على مطلوبين اثنين، بسيطرة أمنية مفاجئة غرب محافظة بغداد.

وقال الناطق العميد يحيى رسول أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الانبار، ألقت القبض على مطلوبين اثنين بعد نصب سيطرة مفاجئة على طريق ابو غريب – الفلوجة القديم وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية ، مشيرا الى ان “قوة من قيادة عمليات الجزيرة، فككت 12 هيكل صاروخ محلي الصنع و4 مقذوفات في منطقة الصكرة / قضاء حديثة تمت معالجتها من دون حادث يذكر”.

ديالى – ممارسة امنية

كشفت قيادة عمليات ديالى امس الاثنين عن انطلاق “اكبر” ممارسة امنية لحماية المراكز الانتخابية داخل المحافظة، فيما اكدت انها ستعتمد استراتيجية الاطواق المتعددة.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهز العزاوي إن “تشكيلات عمليات ديالى انطلقت منذ ساعات صباح يوم امس الباكر في تنفيذ محاور اكبر ممارسة امنية داخل الاقضية والنواحي لحماية 466 مركزا انتخابيا على وفق خطة مدروسة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات” ، مضيفا ان “الممارسة الامنية تاتي في اطار الاستعدادات المبكرة لخطة امن الانتخابات التي ستجري في ايار المقبل”، لافتا الى ان “القيادة ستعتمد استراتيجية الاطواق المتعددة لحماية المراكز الامتحانية “.

بابل – عمليات تفتيش

افاد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الاثنين ان عمليات التفتيش اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة .

واضاف المصدر ان مفارز المديرية نفذت عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة اسفرت عن القاء القبض على عدد من المتهمين على وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة، مشيرة الى قيامها باحالة جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

صلاح الدين – تفجير اعتدة

افاد مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الاثنين ان القوات الأمنية فجرت أكداسا كبيرة من مخلفات عصابات داعش الارهابية بينها صواريخ متنوعة في المحافظة .

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول ان “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين، فجرت كدساً للعتاد والأسلحة تحت السيطرة يحوي 50 صاروخ كاتيوشا و20 مقذوفا 155 ملم و20 جليكانا يحوي مادة السي فور و6 الغام ضد الدبابات” مبينا ان “عملية التفجير جرت شمالي مصفى بيجي”.

الانبار – تفكيك صواريخ

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاثنين عن تفكيك 12 هيكل صاروخ واعتقال مطلوبين اثنين في الانبار.

وقال المصدر ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات شرقي الانبار تمكنت من القاء القبض على مطلوبين اثنين بعد نصب سيطرة مفاجئة على طريق ابو غريب – الفلوجة القديم”، مبينا ان ” المطلوبين سلمتهما القوات الامنية الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية” ، مشيرا الى ان “قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تفكيك 12 هيكل صاروخ محلي الصنع و4 مقذوفات في منطقة الصكرة قضاء حديثة تمت معالجتها من دون حادث يذكر”.

نينوى – عمليات دهم

اكد مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الاثنين، القاء القبض على أحد المطلوبين، بعملية دهم فيما تمكنت من العثور على كدس للأعتدة كان مدفوناً تحت الأرض.

وقال المصدر أن “قوات قيادة العمليات القت القبض على احد المطلوبين في حي الإصلاح الزراعي، في حين عثرت قوة اخرى خلال عملية تفتيش قرية (البربندية) على كدس للعتاد مدفون يحوي 11 قنبرة هاون عيار 12 ملم وقذيفتي مدفع عيار 155 ملم” واضاف ان “القوات عثرت وخلال عملية تطهير منطقة عين الجحش على 3 براميل مملوءة بالمتفجرات ولغمين ضد الدروع وعبوتين ناسفتين، كما عثرت القوات الأمنية ذاتها على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع في منطقة بعشيقة وفجرت في الموقع ذاته”.

البصرة – انفجار لغم

اعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة امس الاثنين، مقتل مدني من جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في منطقة حدودية تقع ضمن قضاء شط العرب.

وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي إن “مدنياً لقي مصرعه بسبب تعرضه على انفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب”، مبيناً أن “الحادث وقع في منطقة الشلامجة الحدودية ضمن قضاء شط العرب” ، ولفت رئيس اللجنة إلى أن “الضحية كان يقوم بالبحث عن مواد معدنية من النحاس والألمنيوم عند وقوع الحادث”.