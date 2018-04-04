نيللي كريم في دور بوليسي بعد رمضان

الصباح الجديد – وكالات:

صرّحت الفنانة نيللي كريم بأنها تستعدّ بعد شهر رمضان المقبل للبَدء في قراءة أحد السيناريوهات المعروضة عليها للبت فيها، مشيرة إلى أن هناك عملا بوليسيا تدور أحداثه عن جريمة قتل تتم بأسلوب غريب مع تطور الأحداث.

وأضافت نيللي كريم، خلال حوار لها مع احد المواقع الفنية أنّ مسلسل “اختفاء” نوع مِن أنواع المسلسلات البوليسية الاجتماعية، موضحة أنها دائما تختار أدوارها بعناية كما أن التلفزيون جعلها مرتبطة بجمهورها بنحو كبير.

وقالت نيللي كريم إن السينما لها أدوارها المختلفة، مشيرة إلى أنها تتمنّى أن تؤدّي الكثير مِن الأعمال المتنوعة، وبشأن تحضيرها لأدوارها قالت إنها عندما تقرأ العمل ويعجبها السيناريو المطروح فيه، تتحمس للأحداث وتجد نفسها تمثل من تلقاء نفسها.

وأوضحت أن انفعالاتها تظهر بنحو تلقائي أمام الكاميرا.

وعن إجهادها في العمل قالت إن العمل يجعلها بصفة دائمة تنسى أن تمارس حياتها الطبيعية مثل تناول وجبات الغذاء، لكنها بالمقابل تحرص على شرب العصائر الطبيعية، وتناول أكلات خفيفة. وبشأن إمكانية أدائها لدور تاريخي قريبا قالت إن العمل التاريخي يحتاج إلى عدد كتاب كبار مثل الراحل محفوظ عبد الرحمن، مؤكدة أن هناك مجموعة من الشخصيات التاريخية التي تحب أن تُقدّمها منها “شجرة الدر” لما تتصف به مِن قوة وشراسة في حكمها لمصر.