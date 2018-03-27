مجلس النوّاب يصوّت على سبعة قرارات وينهي قراءة قانونين

بغداد – أسامة نجاح:

صوت مجلس النوّاب بجلسته الاعتيادية الخامسة عشرة يوم أمس الثلاثاء التي استأنفها الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النوّاب بحضور 174 نائبا، على سبعة قرارات نيابية وأنهى قراءة قانونين، فيما أجل جلسته إلى اليوم الأربعاء لإكمال التصويت على بعض القوانين المهمة. .

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ بأن” مجلس النوّاب صوت ، يوم امس الثلاثاء ، على قرار نيابي يخول السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ووزارة المالية، إجراء المناقلات المطلوبة من مخصصات الطوارئ أو أي أبواب أخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي البالغة 500 ألف دينار ابتداءً من 1/1/2018″.

وأضافت إن” المجلس صوت على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة التحقيقية بخصوص أحداث قضاء طوزخورماتو” مشيرة إلى ” التصويت على قرار نيابي بناء على طلب مقدم من 50 نائبا يتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن قيام وزارة المالية / مديرية الموازنة بالتعامل بانتقائية بين المحافظات في موضوع استحداث الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى”.

وأكدت ان” المجلس صوّت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناء على طلب مقدم من 80 نائبا بان تقوم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بالتنسيق الكامل مع مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في بغداد واربيل لتوحيد التعليمات والسياسات الإدارية والمالية وعلى حكومتي المركز والاقليم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار.

ونوهت إلى إن” المجلس أكمل التصويت على قـــرار نيابي يلزم هيئة المنافذ الحدودية بتطبيق الروزنامة الزراعية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية كافة بما فيها الثروات الحيوانية في جميع المحافظات والتصـويت أيضا على قـــرار نيابي باعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي القيروان والحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبـــة”.

وصوت المجلس كذلك على قرار بإلغاء الغرامة المالية المفروضة على فقدان بطاقة الناخب بالعموم وإلغاء الإجراءات المطلوبة للحصول على بطاقة جديدة.

وبينت الدائرة الإعلامية بأن” رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن عن سحب الاعتراض المقدم من قبل بعض النواب على مقترح قانون الهيئة الوطنية للثقافة والفنون بعد أن تمت إعادته من قبل لجنة الثقافة والإعلام الى الحكومة، فضلا عن تصويت المجلس على المواد التي سقطت سهواً من مشـــروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتابعت أن” المجلس أنجز القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون منح الرياضيين الأبطال والرواد رقم (6) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الشباب والرياضة فضلا عن إكمال المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بغية جعل المعهد قادرا على تحقيق أهدافه في هذه المرحلة ومنحه المرونة المطلوبة لاستحداث الأقسام والفروع العلمية التي تواكب حاجة البلد المتزايدة إلى ملاكات وظيفية ذات مهارات عالية في التخطيط الحضري والإقليمي ولخصوصية الدراسة في المعهد معالجة الثغرات والنواقص الموجودة في قانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم 116 لسنة 1971.

من جانب آخر أوضحت الدائرة الإعلامية بان” مجلس النواب أنهى ما مكلف به من خلال التصويت على قانون الموازنة الذي لا يتضمن أي مخالفات دستورية منوهة إلى أحقية أي جهة بالاعتراض على ما يتضمنه القانون من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية.